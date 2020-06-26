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Теннис

Стаховский сдал тест на коронавирус

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Результат теста отрицательный

#Стаховский

Источник – btu.org.ua.

Сергей Стаховский после того, как коронавирус на выставочном турнире Новака Джоковича подхватил Виктор Троицки, с которым украинец в июне пересекался на Eastern European Championships в Белграде, сдал тест на коронавирус.

Об этом заявил сам теннисист.

“Сегодня утром мне пришел отрицательный результат, хотя, мне казалось, что у меня уже начались фантомные боли. Горло начинало першить, мне уже казалось, мол, все…

Но у меня результат отрицательный. Я сдавал стандартный ПЦР-тест. Это очень неприятно, глубоко засовывают эту ватную палочку в нос и горло. Раньше я делал себе тест на антитела и тогда сдавал кровь. А вот эта процедура очень неприятная, но говорят, что эти тесты одни из самых точных”, – сказал Стаховский.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился тренер Джоковича.

Источник: champion.com.ua
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