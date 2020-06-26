Пятница, 26 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисТренер Свитолиной: “С Монфисом никогда не бывает скучно”
Теннис

Тренер Свитолиной: “С Монфисом никогда не бывает скучно”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 19:00

Свитолина и Ястремская находятся в предварительной заявке американских турниров

Сегодня, 15:30

Матч сборной Украины в Кубке Дэвиса состоится в марте или сентябре 2021 года

Сегодня, 15:13

Сергей Стаховский сдал тест на коронавирус: "У меня отрицательный результат"

Сегодня, 14:22

Матч Япония – Украина в рамках Кубка Федерации состоится в феврале 2021 года

Эндрю Беттлс стал гостем программы The Passing Shot Tennis Podcast, в которой рассказал о совместных тренировках Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса.

“Они много вместе тренируются. Гаэль действительно весело проводит время, когда занимается на корте. Это отличное качество для спарринг-партнера, не так ли? Оба закончили год в топ-10. Здорово находиться с ним в одной компании. В конце тренировок они устраивают какую-нибудь игру, так что Гаэлю удается расслабить Элину. С ним никогда не скучно, это точно. Не знаю, будут ли Элина и Гаэль выступать в миксте (смеется). Было бы здорово посмотреть, если им удастся это сделать.

Читайте также:  Испания сыграет с Сербией в финале ATP Cup

> Эндрю Беттлс: “Победа на Олимпиаде – это большая цель для Элины”

Думаю, что женщины играют очень достойно на тренировках с мужчинами. Возможно, ребята таким образом тоже могут чуть больше расслабиться, получить больше удовольствия от занятий, чем если бы они тренировались с коллегой по туру. Мне кажется, что болельщикам нравятся такие тренировки, на них иногда приходят больше зрителей, чем на матчи. Думаю, что в теннисе есть запрос на микст. Когда Серена Уильямс и Энди Маррей играли на Уимблдоне в прошлом году, то все проявляли большой интерес к их выступлению. То же самое можно сказать и о Кубке Хопмана, который теперь не проводят. Думаю, в будущем должно быть место для таких выступлений”.

Читайте также:  Евгений Зукин: "Для лучшей коммуникации с игроками мы специально назначили нового менеджера сборной"

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: AP Photo.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре + семь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Стаховский сдал тест на коронавирус

Определилась дата матча Кубка Федерации Япония – Украина

Тренер Новака Джоковича сдал положительный тест на коронавирус

Credit One Bank Invitational. Команда Маттек-Сэндс второй день подряд ведёт в противостоянии с Кис

Менеджер Тима: “У турнира Джоковича были благие цели, но все превратилось в рекламное шоу”

Закрыть