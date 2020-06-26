Тренер Свитолиной: “С Монфисом никогда не бывает скучно”

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Эндрю Беттлс стал гостем программы The Passing Shot Tennis Podcast, в которой рассказал о совместных тренировках Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса.
“Они много вместе тренируются. Гаэль действительно весело проводит время, когда занимается на корте. Это отличное качество для спарринг-партнера, не так ли? Оба закончили год в топ-10. Здорово находиться с ним в одной компании. В конце тренировок они устраивают какую-нибудь игру, так что Гаэлю удается расслабить Элину. С ним никогда не скучно, это точно. Не знаю, будут ли Элина и Гаэль выступать в миксте (смеется). Было бы здорово посмотреть, если им удастся это сделать.
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Думаю, что женщины играют очень достойно на тренировках с мужчинами. Возможно, ребята таким образом тоже могут чуть больше расслабиться, получить больше удовольствия от занятий, чем если бы они тренировались с коллегой по туру. Мне кажется, что болельщикам нравятся такие тренировки, на них иногда приходят больше зрителей, чем на матчи. Думаю, что в теннисе есть запрос на микст. Когда Серена Уильямс и Энди Маррей играли на Уимблдоне в прошлом году, то все проявляли большой интерес к их выступлению. То же самое можно сказать и о Кубке Хопмана, который теперь не проводят. Думаю, в будущем должно быть место для таких выступлений”.
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Фото: AP Photo.