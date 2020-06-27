Финал Кубка Федерации и матчи плей-офф перенесены на 2021 год

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Свитолина и Ястремская находятся в предварительной заявке американских турниров

Матч сборной Украины в Кубке Дэвиса состоится в марте или сентябре 2021 года

Сергей Стаховский сдал тест на коронавирус: "У меня отрицательный результат"

Матч Япония – Украина в рамках Кубка Федерации состоится в феврале 2021 года

Международная теннисная федерация объявила о переносе командного турнира на следующий сезон



ITF приняла решение изменить расписание матчей в Кубке Федерации, основываясь на текущей ситуации в мире из-за пандемии коронавируса. Финал турнира, в котором примут участие 12 сборных, состоится 13-18 апреля в Будапеште.

Матчи плей-офф, в том числе встреча Украины и Японии, пройдут 5-6 февраля. Изначально Финал Кубка Федерации и плей-офф должны были пройти в апреле этого года.

Пока остаётся открытой дата проведения матчей в рамках зональных турниров: Второй группе (Америка, Азия/Океания) и Третьей группе (Европа/Африка). Полноценный сезон в Кубке Федерации возобновится в 2022 году.

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Источник:

www.fedcup.com