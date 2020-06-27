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Финал Кубка Федерации и матчи плей-офф перенесены на 2021 год

Евгений НикитюкНет комментариев
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Международная теннисная федерация объявила о переносе командного турнира на следующий сезон

ITF приняла решение изменить расписание матчей в Кубке Федерации, основываясь на текущей ситуации в мире из-за пандемии коронавируса. Финал турнира, в котором примут участие 12 сборных, состоится 13-18 апреля в Будапеште.

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Матчи плей-офф, в том числе встреча Украины и Японии, пройдут 5-6 февраля. Изначально Финал Кубка Федерации и плей-офф должны были пройти в апреле этого года.

Пока остаётся открытой дата проведения матчей в рамках зональных турниров: Второй группе (Америка, Азия/Океания) и Третьей группе (Европа/Африка). Полноценный сезон в Кубке Федерации возобновится в 2022 году.

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Источник:
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Источник: btu.org.ua
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