Гаэль Монфис отказался от выступления на турнире в Австрии

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Французский теннисист снялся с соревнований “Семёрка Тима” в Кицбюэле.



Организаторы сообщают, что уже ищут замену девятой ракетке мира.

Накануне стало известно, что с турнира снялся Борна Чорич, который сейчас находится в самоизоляции.

Выставочный турнир “Семёрка Тима” запланирован на 7-11 июля.

Gael Monfils wird nicht bei den “THIEMs 7” in Kitzbühel (7.-11. Juli) antreten. @Gael_Monfils zog seinen Startplatz aus persönlichen Gründen zurück. „Die Gespräche mit möglichen Ersatzspielern laufen bereits“, erklärten die Veranstalter. #lamonf #thiems7 — tennis MAGAZIN (@tennismagazin) June 26, 2020

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Фото: EPA.