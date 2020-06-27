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Теннис

Гаэль Монфис отказался от выступления на турнире в Австрии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Организаторы сообщают, что уже ищут замену девятой ракетке мира.

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Накануне стало известно, что с турнира снялся Борна Чорич, который сейчас находится в самоизоляции.

Выставочный турнир “Семёрка Тима” запланирован на 7-11 июля.

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Фото: EPA.

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Источник: btu.org.ua
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