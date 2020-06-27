Гаэль Монфис отказался от выступления на турнире в Австрии

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Французский теннисист снялся с соревнований “Семёрка Тима” в Кицбюэле.
Организаторы сообщают, что уже ищут замену девятой ракетке мира.
Накануне стало известно, что с турнира снялся Борна Чорич, который сейчас находится в самоизоляции.
Выставочный турнир “Семёрка Тима” запланирован на 7-11 июля.
Gael Monfils wird nicht bei den “THIEMs 7” in Kitzbühel (7.-11. Juli) antreten. @Gael_Monfils zog seinen Startplatz aus persönlichen Gründen zurück. „Die Gespräche mit möglichen Ersatzspielern laufen bereits“, erklärten die Veranstalter. #lamonf #thiems7
— tennis MAGAZIN (@tennismagazin) June 26, 2020
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Фото: EPA.