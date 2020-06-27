Свитолина и Ястремская заявились на турнир в США

магання стартуют 3 августа
#Свитолина, #Ястремская
Источник – sport.ua.
Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина (№5 WTA) и Даяна Ястремская (№25 WTA) сыграют на американских кортах после возобновления сезона, которое запланировано на 3 августа.
Об этом сообщает ВТУ.
Первый турнир должен состояться 10 августа, однако пока Женская теннисная ассоциация не определилась с местом проведения.
Затем с 21 августа состоится Western & Southern Open, который в этом году будет в Нью-Йорке вместо Цинциннати, а 31 августа стартует Открытый чемпионат США.
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Напомним, Свитолина может пропустить US Open-2020.
Источник: champion.com.ua