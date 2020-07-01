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Теннис

Григор Димитров не будет выступать на соревнованиях в Австрии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сегодня, 09:40

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Ранее с турнира снялся Борна Чорич, который также находится в самоизоляции после положительного теста на коронавирус. По личным причинам отказался от выступления в Австрии Гаэль Монфис.

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Троих игроков в списке участников заменят Ян-Леннард Штруфф, Роберто Баутиста-Агут и Каспер Рууд. Напомним, что на турнире сыграют Доминик Тим, Маттео Берреттини, Карен Хачанов, Андрей Рублев и Деннис Новак.

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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