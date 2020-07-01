Григор Димитров не будет выступать на соревнованиях в Австрии

Новости
Сегодня, 09:40
Ястремская, Козлова и Костюк планируют выступить на турнире WTA в Праге
Вчера, 16:14
Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле
29.06.20 10:01
Катарина Завацкая: "К тестам на коронавирус в Нью-Йорке готовлюсь больше, чем к турниру"
28.06.20 20:30
Марта Костюк: "Примерно пять лет назад я хотела уйти из тенниса"
Болгарский теннисист, который заболел на COVID-19, не сыграет на турнире “Семёрка Тима”.
Ранее с турнира снялся Борна Чорич, который также находится в самоизоляции после положительного теста на коронавирус. По личным причинам отказался от выступления в Австрии Гаэль Монфис.
> Участники “Adria Tour” заразились коронавирусом: все новости по теме
Троих игроков в списке участников заменят Ян-Леннард Штруфф, Роберто Баутиста-Агут и Каспер Рууд. Напомним, что на турнире сыграют Доминик Тим, Маттео Берреттини, Карен Хачанов, Андрей Рублев и Деннис Новак.
✔ Список турниров июля во время паузы в официальном сезоне
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Фото: Getty Images.