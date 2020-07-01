Григор Димитров не будет выступать на соревнованиях в Австрии

Новости

Ястремская, Козлова и Костюк планируют выступить на турнире WTA в Праге

Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле

Катарина Завацкая: "К тестам на коронавирус в Нью-Йорке готовлюсь больше, чем к турниру"

Марта Костюк: "Примерно пять лет назад я хотела уйти из тенниса"

Болгарский теннисист, который заболел на COVID-19, не сыграет на турнире “Семёрка Тима”.



Ранее с турнира снялся Борна Чорич, который также находится в самоизоляции после положительного теста на коронавирус. По личным причинам отказался от выступления в Австрии Гаэль Монфис.

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Троих игроков в списке участников заменят Ян-Леннард Штруфф, Роберто Баутиста-Агут и Каспер Рууд. Напомним, что на турнире сыграют Доминик Тим, Маттео Берреттини, Карен Хачанов, Андрей Рублев и Деннис Новак.

✔ Список турниров июля во время паузы в официальном сезоне



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Фото: Getty Images.