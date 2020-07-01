Карлос Мойя: “Надалю уже не 20 лет, нужно трезво проанализировать календарь турниров”

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Наставник испанского теннисиста прокомментировал их планы на сезон.
“Если честно, то мы еще не общались с Рафой по поводу его окончательного варианта календаря после возобновления сезона, – рассказал Карлос Мойя. – Это правда, что около пяти очень важных турниров для Надаля, тех турниров, на которых он хотел бы сыграть, были сжаты в один период. Но ему уже не 20 лет и ситуация сейчас не такая, как прежде.
Я абсолютно уверен в том, что Рафа думает, что он может сыграть везде и, вероятно, так и будет. Но нам нужно разобраться с тем, как к этому адаптироваться. Нам всем нужно будет в ближайшие недели сесть и трезво все проанализировать. Нам нужно очень четко продумать, какими будут наши шаги, чтобы Рафа гарантировано оставался здоровым. Это наша первоочередная задача.
Его здоровье – это всегда наш приоритет. Учитывая это, ему нужно показывать определенные результаты на турнирах, чтобы в итоге он мог более или менее выбирать, где ему выступать, а каких соревнований не будет в его календаре. Как я уже сказал, его физическое и психологическое состояние – это самое важное на данный момент. Форсировать события мы не будем”.
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Источник:
mundodeportivo.com
Фото: EFE.