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Теннис

Трое украинских теннисисток заявилось на турнир в Чехии

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Украинки выступят на грунтовом турнире в Праге

#Ястремская, #Баррикадная, #Костюк

Источник – btu.org.ua.

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (№25 WTA), Екатерина Козлова (№98 WTA) и Марта Костюк (№141 WTA) заявились на второй турнир после возобновления сезона.

Об этом сообщает Just Tennis.

Украинки решили заявиться на грунтовый турнир WTA International в Праге, который пройдет 10-15 августа.

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Отметим, что все три украинки также находятся в предварительной заявке на первый турнир сезона возобновленного в Палермо (3-9 августа). Пока только в Италии также заявлены Катарина Завацкая, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Напомним, Свитолина может пропустить US Open-2020.

Источник: champion.com.ua
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