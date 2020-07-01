Трое украинских теннисисток заявилось на турнир в Чехии

Украинки выступят на грунтовом турнире в Праге
#Ястремская, #Баррикадная, #Костюк
Источник – btu.org.ua.
Украинские теннисистки Даяна Ястремская (№25 WTA), Екатерина Козлова (№98 WTA) и Марта Костюк (№141 WTA) заявились на второй турнир после возобновления сезона.
Об этом сообщает Just Tennis.
Украинки решили заявиться на грунтовый турнир WTA International в Праге, который пройдет 10-15 августа.
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Отметим, что все три украинки также находятся в предварительной заявке на первый турнир сезона возобновленного в Палермо (3-9 августа). Пока только в Италии также заявлены Катарина Завацкая, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.
Напомним, Свитолина может пропустить US Open-2020.