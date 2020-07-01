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Теннис

WTA прекратит сезон в случае увеличения риска для здоровья участников тура

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сегодня, 09:40

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Женская теннисная ассоциация прокомментировала введение мер безопасности после возобновления турниров

WTA считает, что страх заразиться коронавирусом будет для игроков и всех людей, принимающих какое-либо участие в турнирах, большим стимулом соблюдать правила безопасности, чем денежные штрафы.

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“В сотрудничестве с медицинскими экспертами WTA разработала строгие протоколы здравоохранения и безопасности, чтобы создать безопасную среду в WTA-туре и турнирах, когда сезон возобновится. Успех этих мер будет зависеть от соблюдения данных протоколов игроками, их командами, турнирами и сотрудниками.

Если их не будут придерживаться, то финансовые штрафы не будут значить практически ничего, учитывая, что игрок (или любой человек в WTA-туре) сдаст положительный тест на COVID-19. Если протоколы не будет соблюдаться и риск будет только увеличиваться, у Тура не будет другого выхода, кроме как закрыться. Для блага тенниса и Тура все должны придерживаться правил”.

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Напомним, что теннисный сезон должен возобновиться 3 августа в Палермо. Изначально турниры должны проходить без присутствия зрителей, однако подобные меры могут изменяться в связи с решениями государственной или местной властей.

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Источник:
twitter.com/ReemAbulleil

Источник: btu.org.ua
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