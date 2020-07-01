WTA прекратит сезон в случае увеличения риска для здоровья участников тура

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WTA считает, что страх заразиться коронавирусом будет для игроков и всех людей, принимающих какое-либо участие в турнирах, большим стимулом соблюдать правила безопасности, чем денежные штрафы.

“В сотрудничестве с медицинскими экспертами WTA разработала строгие протоколы здравоохранения и безопасности, чтобы создать безопасную среду в WTA-туре и турнирах, когда сезон возобновится. Успех этих мер будет зависеть от соблюдения данных протоколов игроками, их командами, турнирами и сотрудниками.

Если их не будут придерживаться, то финансовые штрафы не будут значить практически ничего, учитывая, что игрок (или любой человек в WTA-туре) сдаст положительный тест на COVID-19. Если протоколы не будет соблюдаться и риск будет только увеличиваться, у Тура не будет другого выхода, кроме как закрыться. Для блага тенниса и Тура все должны придерживаться правил”.

Напомним, что теннисный сезон должен возобновиться 3 августа в Палермо. Изначально турниры должны проходить без присутствия зрителей, однако подобные меры могут изменяться в связи с решениями государственной или местной властей.



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Источник:

twitter.com/ReemAbulleil