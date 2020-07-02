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Теннис

Фонд Джоковича оказал финансовую поддержку одной из больниц в Сербии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сообщается, что материальную помощь от первой ракетки мира получил один из небольших городов в Сербии, который серьезно пострадал из-за высокого уровня заболеваемости на COVID-19.

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Новака Джоковича, его жену и благотворительный фонд теннисиста поблагодарил директор местного Центра здравоохранения Эрвин Чорович. «Это большая помощь. Мы поддерживали с ним связь, и он сказал, что в случае необходимости поможет нам в будущем. Это большое дело для нас. Теперь мы можем купить то, что нам нужно. Большое спасибо».

Напомним, что Джокович и его супруга Елена заразились коронавирусом и сейчас находятся в самоизоляции. В прошлые выходные серб не стал сдавать повторный тест.

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Источник:
kurir.rs

Фото: Starsportphoto.

Источник: btu.org.ua
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