Фонд Джоковича оказал финансовую поддержку одной из больниц в Сербии

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Ястремская, Козлова и Костюк планируют выступить на турнире WTA в Праге

Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле

Катарина Завацкая: "К тестам на коронавирус в Нью-Йорке готовлюсь больше, чем к турниру"

Марта Костюк: "Примерно пять лет назад я хотела уйти из тенниса"

Государственной больнице в городе Нови-Пазар теннисист перечислил почти 50 тысяч долларов.



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Сообщается, что материальную помощь от первой ракетки мира получил один из небольших городов в Сербии, который серьезно пострадал из-за высокого уровня заболеваемости на COVID-19.

Новака Джоковича, его жену и благотворительный фонд теннисиста поблагодарил директор местного Центра здравоохранения Эрвин Чорович. «Это большая помощь. Мы поддерживали с ним связь, и он сказал, что в случае необходимости поможет нам в будущем. Это большое дело для нас. Теперь мы можем купить то, что нам нужно. Большое спасибо».

Напомним, что Джокович и его супруга Елена заразились коронавирусом и сейчас находятся в самоизоляции. В прошлые выходные серб не стал сдавать повторный тест.



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Источник:

kurir.rs

Фото: Starsportphoto.