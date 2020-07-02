Открытый чемпионат Австралии больше не застрахован на случай отмены из-за пандемии

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Организаторам не удалось получить этот вид страхования на 2021 год.



Австралийский мэйджор, как и Уимблдон, остался без такой страховки в условиях мирового кризиса

В пресс-службе Australian Open заявили то же самое, что и организаторы британского турнира: в нынешних условиях получить такой вид страхования просто невозможно. Оба турнира Большого Шлема были застрахованы на случай отмены из-за пандемии. В ближайшей перспективе, как сообщают в Мельбурне, обновить этот вид страхования им не удастся.

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Источник:

theage.com.au

Фото: AP Photo.