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Теннис

Открытый чемпионат Австралии больше не застрахован на случай отмены из-за пандемии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 09:40

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Организаторам не удалось получить этот вид страхования на 2021 год.

Австралийский мэйджор, как и Уимблдон, остался без такой страховки в условиях мирового кризиса

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В пресс-службе Australian Open заявили то же самое, что и организаторы британского турнира: в нынешних условиях получить такой вид страхования просто невозможно. Оба турнира Большого Шлема были застрахованы на случай отмены из-за пандемии. В ближайшей перспективе, как сообщают в Мельбурне, обновить этот вид страхования им не удастся.

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Источник:
theage.com.au

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Фото: AP Photo.

Источник: btu.org.ua
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