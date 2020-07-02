Tipsport Elite Trophy. Команда Квитовой праздновала победу во втором этапе турнира

Новости

Ястремская, Козлова и Костюк планируют выступить на турнире WTA в Праге

Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле

Катарина Завацкая: "К тестам на коронавирус в Нью-Йорке готовлюсь больше, чем к турниру"

Марта Костюк: "Примерно пять лет назад я хотела уйти из тенниса"

В Чехии завершился второй этап командных соревнований



Tipsport Elite Trophy • Второй этап

Простеёв, Чехия • 29 июня – 1 июля • женский турнир

День 3

Чёрная команда 6-7 Розовая команда

Кристина Плишкова – Катержина Синякова 5:7, 4:6

Тереза Мартинцова – Барбора Стрыцова 6:4, 3:6, 6-10

Каролина Мухова – Барбора Крейчикова 4:6, 6:3, 9-11

Мухова/Вондроушова – Стрыцова/Крейчикова 6:4, 7:6(5)

Розовая команда сравняла счёт в противостоянии с соперницами. Напомним, что в первом этапе, который прошёл в Праге 13-15 июня, победу со счётом 7-4 праздновала Чёрная команда.

Команда Каролины Плишковой (Чёрная): Кристина Плишкова, Каролина Мухова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Никола Бартункова.

Команда Петры Квитовой (Розовая): Барбора Стрыцова, Катержина Синякова, Барбора Крейчикова, Екатерина Александрова, Линда Фругвиртова.

Третий этап Tipsport Elite Trophy пройдёт 11-13 июля на острове Штванице (Прага) на корте клуба ČLTK.

> Теннисный сезон будет возобновлен в августе: все новости по теме



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: Pavel Lebeda.