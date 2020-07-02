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Теннис

Tipsport Elite Trophy. Команда Квитовой праздновала победу во втором этапе турнира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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В Чехии завершился второй этап командных соревнований

Tipsport Elite Trophy • Второй этап
Простеёв, Чехия • 29 июня – 1 июля • женский турнир

День 3
Чёрная команда 6-7 Розовая команда
Кристина Плишкова – Катержина Синякова 5:7, 4:6
Тереза Мартинцова – Барбора Стрыцова 6:4, 3:6, 6-10
Каролина Мухова – Барбора Крейчикова 4:6, 6:3, 9-11
Мухова/Вондроушова – Стрыцова/Крейчикова 6:4, 7:6(5)

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Розовая команда сравняла счёт в противостоянии с соперницами. Напомним, что в первом этапе, который прошёл в Праге 13-15 июня, победу со счётом 7-4 праздновала Чёрная команда.

Команда Каролины Плишковой (Чёрная): Кристина Плишкова, Каролина Мухова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Никола Бартункова.
Команда Петры Квитовой (Розовая): Барбора Стрыцова, Катержина Синякова, Барбора Крейчикова, Екатерина Александрова, Линда Фругвиртова.

Третий этап Tipsport Elite Trophy пройдёт 11-13 июля на острове Штванице (Прага) на корте клуба ČLTK.

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Фото: Pavel Lebeda.

Источник: btu.org.ua
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