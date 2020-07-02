Тренер Свитолиной: “Нужно будет поддерживать мотивацию игроков в матчах перед пустыми трибунами”

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“Было очень странно, когда в начале марта объявили об отмене соревнований в США. Изначально, когда ситуация с коронавирусом развивалась, мне было понятно, что в какой-то момент времени она затронет весь мир. Лично у меня не было представления, когда именно это случится. Мне казалось, возможно, мы сыграем в Индиан-Уэллс и Майами и после этого что-то произойдет, но не раньше. Мы тогда были в Монтеррее, в Мексике. Элина как раз играла свой финал. И первое, что я увидел в телефоне после её победы, – это новость об отмене турнира в Индиан-Уэллс. Это было сюрпризом, казалось, что так быстро это не произойдет, что у нас есть еще несколько недель.

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В итоге я улетел в Лондон, а Элина полетела в США, где ей нужно было поучаствовать в промо-фотосессии для тура. На тот момент мы еще не знали, что будет с турниром в Майами. Было много неопределенности, но потом стало ясно, что все затянется на более долгий период, чем мы изначально предполагали. В какой-то мере было обидно, потому что старт сезона для Элины был не самым лучшим, и тут создалось такое чувство, что ситуацию удалось изменить, что Элина нашла свою форму перед выступлением в США, перед грунтовым сезоном. Но не судьба. Конечно, это совершенно не сравнится с более глобальными проблемами, так уж совпало.

Мне очень нравится грунтовый сезон в Европе, когда мы играем в Мадриде, Риме, Париже. Это замечательные места и было трудно смириться с тем, что их не будет. И, конечно, отмена Уимблдона тоже стало неприятной новостью. Это особенный турнир для всех британцев. Будем надеяться, что сможем вернуться туда в следующем году. Интересно, что в начале года мы все следили за ситуацией с лесными пожарами в Австралии и думали, сможем ли мы там сыграть. В итоге оказалось, что там нам как раз повезло…

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Эти последние несколько месяцев было здорово побыть дома, но сейчас пришло время вновь заняться работой, постараться вернуться к нормальной жизни, какой бы вид она теперь не приняла. Несомненно, это будет совсем по-другому, нужно будет поддерживать мотивацию игроков выступать перед пустыми трибунами. Болельщики заводят тебя во время матчей, кто-то играет ради того, чтобы развлечь публику и тем самым получает заряд энергии взамен. Теперь же нужно будет работать с игроком так, чтобы он сам удерживал эту мотивацию, удерживал интенсивность в игре. Нужно принять тот факт, что перемены неизбежны, например, после матча нужно будет сразу же уезжать со стадиона и так далее. Но это лучше, чем ничего”.

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Фото: WTA / Jimmie 48 Photography.