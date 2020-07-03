Мартина Навратилова: “Гауфф – одна из тех людей, которые смогут изменить мир к лучшему”

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Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

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Экс-первая ракетка мира в обоих разрядах и обладательница более 60-и титулов на турнирах Большого Шлема довольна подрастающим поколением в лице 16-летней теннисистки Кори Гауфф.

“Я долго улыбаюсь, когда вижу, чего она уже достигла и что ждёт её в будущем. Она так спокойна на корте и вне его, она хорошо воспитана и это видно во время её игры и сейчас, когда она принимает участие в общественных движениях. Она – одна из тех людей, которые смогут изменить мир к лучшем, и кажется, что она этого хочет.

Спорт всегда был на передовой касательно социальных перемен. Теперь он снова может быть таковым в движении “Black Lives Matter” ради равенства для всех. У тенниса были свои препятствия, но мы также принимали участие в изменениях в социуме и, кажется, сейчас благодаря Коко мы до сих пор это делаем”.

Также Навритилова прокомментировала последние события вокруг выставочного турнира “Adria Tour”, на котором короновирусом заболели сразу несколько игроков, в том числе Новак Джокович.

“Они хотели сделать всё общедоступным, и мы знаем, чем это закончилось. Сейчас мы все должны быть осторожными. Я выражаю признательность каждому, кто пытается находить различные пути проведения турниров. Но очевидно, что не таким способом”.



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Источник:

www.bbc.com

Фото: Getty Images.