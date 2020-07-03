Пятница, 3 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисМартина Навратилова: “Гауфф – одна из тех людей, которые смогут изменить мир к лучшему”
Теннис

Мартина Навратилова: “Гауфф – одна из тех людей, которые смогут изменить мир к лучшему”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 18:56

Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

01.07.20 09:40

Ястремская, Козлова и Костюк планируют выступить на турнире WTA в Праге

30.06.20 16:14

Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле

29.06.20 10:01

Катарина Завацкая: "К тестам на коронавирус в Нью-Йорке готовлюсь больше, чем к турниру"

Легендарная теннисистка поделилась своим мнением про юную американку

Экс-первая ракетка мира в обоих разрядах и обладательница более 60-и титулов на турнирах Большого Шлема довольна подрастающим поколением в лице 16-летней теннисистки Кори Гауфф.

Читайте также:  Мугуруса: Ястремская мощно пробивала

“Я долго улыбаюсь, когда вижу, чего она уже достигла и что ждёт её в будущем. Она так спокойна на корте и вне его, она хорошо воспитана и это видно во время её игры и сейчас, когда она принимает участие в общественных движениях. Она – одна из тех людей, которые смогут изменить мир к лучшем, и кажется, что она этого хочет.

Читайте также:  Кэтрин Беллис: "Я бы не решилась на операции, если бы не любила теннис"

Спорт всегда был на передовой касательно социальных перемен. Теперь он снова может быть таковым в движении “Black Lives Matter” ради равенства для всех. У тенниса были свои препятствия, но мы также принимали участие в изменениях в социуме и, кажется, сейчас благодаря Коко мы до сих пор это делаем”.

Также Навритилова прокомментировала последние события вокруг выставочного турнира “Adria Tour”, на котором короновирусом заболели сразу несколько игроков, в том числе Новак Джокович.

Читайте также:  Надаль проиграл Чиличу, Джокович уступил Шаповалову на показательных турнирах

“Они хотели сделать всё общедоступным, и мы знаем, чем это закончилось. Сейчас мы все должны быть осторожными. Я выражаю признательность каждому, кто пытается находить различные пути проведения турниров. Но очевидно, что не таким способом”.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
www.bbc.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три + 8 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Элина Свитолина откроет игровой день на выставочном турнире в Швейцарии

Стали известны соперницы Свитолиной на турнире в Швейцарии

Открытый чемпионат Австралии больше не застрахован на случай отмены из-за пандемии

Тренер Свитолиной: “Нужно будет поддерживать мотивацию игроков в матчах перед пустыми трибунами”

Теннис Сандгрен выиграл показательный турнир в Майами

Закрыть