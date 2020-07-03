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Теннис

Сёстры Осака запустили в продажу защитные маски собственного дизайна

Евгений НикитюкНет комментариев
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Вырученные средства будут направлены в UNICEF

Наоми и Мари Осака создали дизайн многоразовой трёхслойной защитной маски. Её стоимость – 1000 иен (~250 грн.).

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“Я видела, как в США носят медицинские маски, и помнила, что в Японии ещё до начала всей этой ситуации носили маски, которые выглядели очень стильно. Поэтому я захотела выпустить маску, которая была бы не только в качестве защиты, но и модного аксессуара”, – сказала Наоми.

Сёстры связались с японским отделением международной организации UNICEF и всю прибыль от продажи масок пожертвуют на программы помощи малообеспеченной молодёжи Японии.

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Источник:
www.vogue.com

Источник: btu.org.ua
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