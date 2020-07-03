Юрген Мельцер: “Идеального сценария для тенниса в нынешней ситуации не существует”

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Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

Ястремская, Козлова и Костюк планируют выступить на турнире WTA в Праге

Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле

Катарина Завацкая: "К тестам на коронавирус в Нью-Йорке готовлюсь больше, чем к турниру"

Австрийский теннисист, член Совета игроков ATP, делится мыслями по поводу возобновления сезона и проведения US Open.



О проведении US Open

“Нельзя все решить так, чтобы были довольны абсолютно все. Идеального сценария в нынешней ситуации не существует. Нет такого, мол, вот, смотрите, все будет сделано так и так, и все после этого будут счастливы. Так это не работает. Нужно принимать критику, делать выводы и в следующий раз постараться сделать свою работу лучше, найти лучшие идеи. Я бы хотел отметить, что последние 6-8 недель были очень трудными”.

О выступлении игроков в Нью-Йорке

“Думаю, что в итоге, 80% или 90% выступят в США. Организаторы хотели получить обратную связь, они действительно хотели создать такие условия, чтобы они были максимально удобными для игроков. Было несколько параметров, которые не подлежали изменению: на территории комплекса должно находиться определенное количество человек и мы должны оставаться в отелях в свободное время. Учитывая, что они дают ту сумму призовых, которую они заявили, и последние несколько месяцев у игроков не было работы, из-за этого, думаю, многие теннисисты приедут на турнир. Я не обсуждаю Вашингтон (турнир ATP), потому что я пока не знаю их концепции. На US Open есть шанс, что мы будем защищены настолько, насколько возможно. Послушайте, всегда есть возможность заразиться. Вы у себя дома можете пойти в магазин и заразиться. Но что важно – это максимально снизить риск. И, по моему мнению, в Нью-Йорке этим и занимаются, насколько это реально сделать условиях пандемии”.

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О работе Новака Джоковича в Совете игроков АТР

“Думаю, что это очень трудная задача, быть и первой ракеткой мира, и президентом Совета игроков. Если ты хочешь быть главой Совета, значит ты подписываешься на то, что это будет занимать время. Ты несешь ответственность, чтобы общаться, участвовать в обсуждениях и отвечать на трудные ситуации, стараться сделать улучшения для игроков. Если ты первая ракетка мира, то твой голос будет одним из самих значимых. Думаю, что в последнее время у Новака были сложности. Он не участвовал в нескольких обсуждениях, про что писали в прессе, но это не значит, что он не включен в процесс. Иногда ты просто не можешь быть одновременно везде. Я думаю, что он знает обо всех актуальных событиях, с Новаком общается Росс Хатчинс из АТР, так что Джокович всегда в курсе новостей. Сделал ли он нам услугу, что вот так все произошло на “Adria Tour”? Конечно, нет. Не нужно быть профессором, чтобы говорить, что ничего хорошего в этом не было. Если говорить о том, принимает ли он участие в принятии решений и имеет ли его слово значение, – да, принимает, и да, имеет”.

О кризисе в АТР-туре

“Думаю, что в следующем году не все турниры смогут состояться, потому что у них тоже проблемный этап. Ни у одного турнира серии АТР 250 нет приблизительно подходящей страховки на такой случай. Им, наверное потребуется 5-6 лет, чтобы компенсировать те убытки, которые они понесли в этом году. Зная это, будет трудно представить, что в календаре останутся все турниры. Я сожалею, что так произошло, потому что на маленьких турнирах всегда есть ощущение семьи, они не проводятся из-за денег, потому что прибыль у них небольшая, они действительно любят спорт. Вероятно, кто-то потеряет лицензию или станет банкротом. Но, на мой взгляд, от крупных соревнований последует какая-то поддержка”.

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Источник:

eurosport.com

Фото: krone.at.