С 17 августа в ATP стартуют турниры серии “челленджер”

Известно расписание первых соревнований ATP Challenger Tour после возобновления сезона.



“Челленджеры” должны стартовать в середине августа, когда начнутся соревнования и в АТР-туре.

17 августа: Прага (Чехия / грунт), Тоди (Италия / грунт)

24 августа: Прага (Чехия / грунт), Орландо (США / хард), Триест (Италия / грунт)

31 августа: Орландо (США / хард), Корденонс (Италия / грунт), Острава (Чехия / грунт)

7 сентября: Экс-ан-Прованс (Франция / грунт), Простеёв (Чехия / грунт), Парма (Италия / грунт)

We’re back! 🙌

The ATP Challenger Tour has announced an updated schedule, with 11 tournaments in four weeks. ⬇️

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) July 3, 2020