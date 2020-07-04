С 17 августа в ATP стартуют турниры серии “челленджер”

Новости
Вчера, 22:10
Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира
02.07.20 18:56
Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной
01.07.20 09:40
Ястремская, Козлова и Костюк планируют выступить на турнире WTA в Праге
30.06.20 16:14
Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле
Известно расписание первых соревнований ATP Challenger Tour после возобновления сезона.
“Челленджеры” должны стартовать в середине августа, когда начнутся соревнования и в АТР-туре.
17 августа: Прага (Чехия / грунт), Тоди (Италия / грунт)
24 августа: Прага (Чехия / грунт), Орландо (США / хард), Триест (Италия / грунт)
31 августа: Орландо (США / хард), Корденонс (Италия / грунт), Острава (Чехия / грунт)
7 сентября: Экс-ан-Прованс (Франция / грунт), Простеёв (Чехия / грунт), Парма (Италия / грунт)
> Теннисный сезон будет возобновлен в августе: все новости по теме
We’re back! 🙌
The ATP Challenger Tour has announced an updated schedule, with 11 tournaments in four weeks. ⬇️
— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) July 3, 2020
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Фото: ATP Tour.