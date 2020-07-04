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Теннис

С 17 августа в ATP стартуют турниры серии “челленджер”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 22:10

Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира

02.07.20 18:56

Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

01.07.20 09:40

Ястремская, Козлова и Костюк планируют выступить на турнире WTA в Праге

30.06.20 16:14

Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле

Известно расписание первых соревнований ATP Challenger Tour после возобновления сезона.

“Челленджеры” должны стартовать в середине августа, когда начнутся соревнования и в АТР-туре.

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17 августа: Прага (Чехия / грунт), Тоди (Италия / грунт)
24 августа: Прага (Чехия / грунт), Орландо (США / хард), Триест (Италия / грунт)
31 августа: Орландо (США / хард), Корденонс (Италия / грунт), Острава (Чехия / грунт)
7 сентября: Экс-ан-Прованс (Франция / грунт), Простеёв (Чехия / грунт), Парма (Италия / грунт)

> Теннисный сезон будет возобновлен в августе: все новости по теме

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Фото: ATP Tour.

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Источник: btu.org.ua
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