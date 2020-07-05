Бенуа Пэр: “Я бы предпочел не играть на турнирах, а оставаться живым и здоровым”

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“Планирую ли я играть в Нью-Йорке в августе? Сегодня я говорю «нет». Когда я вижу текущие условия для участников, я бы предпочел оставаться в Европе и спокойно дожидаться соревнований в Мадриде и Риме, – признался французский теннисист. – Месяц назад я бы сказал, что ситуация улучшается, бары и рестораны открываются заново. Но сейчас дела выглядят немного катастрофично. Сейчас существуют риски, если ты собираешься туда поехать, слишком много случаев заражения. Пускай я и первый человек, которому бы хотелось вновь играть, путешествовать, потому что это наша привычная жизнь. Если существует риск, что нужно будет отсидеть на карантине после выступления, тогда придется пожертвовать выступлением в Мадриде и Риме. Нужно еще постараться найти билеты, чтобы добраться туда. Даже если есть финансовые трудности из-за паузы в сезоне и необходимость играть, то в какой-то момент я бы предпочел не играть, а оставаться живым и здоровым.

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После возвращения на корты (Пэр выступает на турнире UTS) у меня было несколько повреждений. Это в принципе нормально, учитывая, что я два месяца ничего не делал в условиях карантина. Физически со мной далеко не все в порядке. Сначала у меня болело плечо, затем колено, на этой неделе я не мог нормально тренироваться. Мне нужно быть осторожным, все-таки время пока есть, но мы не знаем, что будет дальше, мы действительно не знаем, когда соревнования возобновят. US Open или нет, Вашингтон или нет. Для нас это трудно, особенно для меня, так как я не большой фанат тренировок. Я знаю, что мне потребуется 2 или 3 недели, чтобы вернуться в форму”.

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Источник:

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Фото: Getty Images.