Экс-третья ракетка мира может стать тренером Зверева: СМИ

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Давид Феррер, по информации прессы, проходит пробный период сотрудничества с Александром Зверевым.



Как сообщает Marca, испанец уехал в Монте-Карло, где пройдет свой пробный период работы с Александром Зверевым в качестве его наставника. Если оба будут довольны результатами, то сотрудничество Зверева с экс-третьей ракеткой мира официально начнется с грунтового сезона в сентябре.

Напомним, что Давид Феррер завершил свою карьеру игрока в прошлом году и последний матч провел в Мадриде как раз против Александра Зверева.

Сейчас седьмую ракетку мира тренирует только его отец, Зверев ранее работал с Иваном Лендлом и Хуаном-Карлосом Ферреро.

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Источник:

marca.com

Фото: Getty Images.