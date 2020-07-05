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Теннис

Экс-третья ракетка мира может стать тренером Зверева: СМИ

Евгений НикитюкНет комментариев
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Давид Феррер, по информации прессы, проходит пробный период сотрудничества с Александром Зверевым.

Как сообщает Marca, испанец уехал в Монте-Карло, где пройдет свой пробный период работы с Александром Зверевым в качестве его наставника. Если оба будут довольны результатами, то сотрудничество Зверева с экс-третьей ракеткой мира официально начнется с грунтового сезона в сентябре.

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Напомним, что Давид Феррер завершил свою карьеру игрока в прошлом году и последний матч провел в Мадриде как раз против Александра Зверева.

Сейчас седьмую ракетку мира тренирует только его отец, Зверев ранее работал с Иваном Лендлом и Хуаном-Карлосом Ферреро.

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Источник:
marca.com

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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