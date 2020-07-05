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Теннис

Элина Свитолина об участии на US Open: “Буду решать в последний момент”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 21:49

Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира

03.07.20 22:10

Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира

02.07.20 18:56

Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

01.07.20 09:40

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Украинская теннисистка прокомментировала свое участие на соревнованиях в США.

“Сейчас я продолжаю следить за ситуацией в США и какие могут быть риски. Когда ты видишь данные о количестве инфицированных в США, то становится немного страшно, – рассказала Свитолина в интервью швейцарской прессе. – Я понимаю, что в Нью-Йорке ситуация стабилизировалась, но положение других штатов ослабляет всю страну. И все равно существует еще много неопределенности: об очках в рейтинге, об условиях пребывания, о тестах. Сложно это все себе представить. Также, насколько справедливо проводить турнир, если не все имеют возможность покинуть свою страну? Да, в целом все очень запутанно. В принципе я буду решать в последний момент.

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Кто из игроков быстрее выйдет на свой уровень после паузы: опытные или молодые? Очень сложно делать какие-либо прогнозы, кто будет чувствовать себя лучше после возвращения. Потому что ситуация трудная и беспрецедентная для каждого. Как я считаю, тут невозможно обобщать игроков (по возрастному критерию), всё будет индивидуально. Посмотрим, как каждый справится с дискомфортом, который возникнет на турнирах”.

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Источник:
tdg.ch

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Источник: btu.org.ua
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