Финалист Ролан Гаррос: “Я искал в Интернете, как себя убить, хотя умирать мне не хотелось”

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Робин Содерлинг откровенно признается, с какими проблемами он столкнулся на пике своей карьеры.



Шведский теннисист в интервью местному радио рассказал, что потратил много лет на борьбу с паническими атаками. Проблемы ментального характера совпали и с другим заболеванием – мононуклеозом.

В ноябре 2010 года Содерлинг выступил на Итоговом турнире АТР, стал четвертой ракеткой мира, имел за плечами два финала на Ролан Гаррос и победу над Рафаэлем Надалем на грунте в Париже, но уже в 2011 году теннисист завершил карьеру в возрасте 27 лет: у Робина не осталось ни физических, ни моральных сил для борьбы на кортах. На фоне постоянной усталости и нервных срывов Содерлинг почувствовал, что больше не может жить такой жизнью.

В июле 2011 года Робин Содерлинг провел свой последний матч – финал в Бостаде, в котором он обыграл Давида Феррера. Несмотря на 4 титула за этот год (10 за карьеру) швед не чувствовал себя счастливым, более того, многие обычные вещи в жизни пугали его и вселяли страх.

“Я помню, как мы сидели вместе с моей командой накануне US Open и все вместе плакали. Просто плакали и плакали. Я сказал всем, что совсем не могу играть. Даже если бы кто-то приставил пистолет к виску, я бы не смог выйти на корт”.

При этом никаких физических проблем по заверению доктора у спортсмена не было. Как потом оказалось, из-за мононуклеоза Содерлинг чувствовал себя обессиленным и просто не мог справляться со спортивными нагрузками.

“Моя жизнь была полностью построена на том, чем я хотел заниматься. Но теперь все было кончено. У меня появилась постоянная, ноющая тревога. Я мог сидеть на полу в квартире с пустым взглядом, не понимая, что происходит вокруг. Паническую атаку вызывали сами элементарные вещи. Я паниковал, когда слышал, как письмо падало на пол через скважину для почты. Это была настолько сильная паника, что я сам лежал на полу и не мог пошевелиться. Если в квартире звонил телефон, меня начинало трясти”.

Содерлинг признается, что пытался вылечиться и хотел вернуться на корт, но когда в голове он представлял свой выход на площадку, то паника возвращалась.

“Я не мог себе помочь, напротив, я был первым, кто ненавидел сам себя за это. Я искал ответы, ментально меня бросало из одной крайности в другую. На каком-то этапе я стал еще более чувствительным ко всему происходящему. Однажды в истории браузера я нашел, что сам искал в Интернете способы, как совершить самоубийство. Я даже не помню, что думал о таком, но очевидно так было. Я никогда не хотел умирать, но, казалось, будто все что угодно будет лучше, чем такая жизнь. Сейчас это кажется каким-то сумасшествием. Просто тебе на самом деле плохо настолько, что ты не видишь выхода”.

Теннисист уверен, что большое психологическое давление, которое испытывают спортсмены топ-уровня, сломало его.

В 2009 году в финале Ролан Гаррос я чувствовал себя как Бог, но уже через год все было совсем по-другому. Из-за высоких результатов от меня ожидали, что проиграть я если и могу, то только троим – Надалю, Джоковичу и Федереру. Остальных же я был обязан обыгрывать. Если нет, тогда я выглядел как неудачник, как лузер, это были плохие ощущения. Мой талант был одновременно и моим даром, и моим наказанием. Когда моя теннисная карьера закончилась, мою жизнь будто бы у меня забрали.

Я не понимаю, как моя жена могла справляться со мной. На тот момент, когда я закончил выступать, мой ментальный возраст был как у 12-летнего мальчика. У меня было мировоззрение, как у ребенка, который видит себя центром вселенной. Даже несмотря на то, что я был болен, я стыдился себя и своего поведения. Однажды, жена сказала, что ей трудно, потому что ей совсем не нравилось видеть меня таким. И я крикнул ей мол, тогда давай поменяемся местами, ты, наверное, считаешь, что мне сейчас хорошо. Я никогда не просил помощи ни у кого, поэтому мне никто и не мог помочь.

Мне потребовалось 6,5 лет, чтобы со всем справиться. Элитный спорт – это чистое умение управлять тревогой. Есть так много игроков, которые могут стать лучшими, но только нескольким удается научиться, как жить с этим давлением. То, чем вы занимаетесь вне спорта, будет иметь ключевое значение и для спортивной карьеры. Я жалею, что не смотрел на всю картину в общем, что не имел свежих взглядов, что у меня не было хобби. Теперь мне даже обидно, что из-за раннего окончания карьеры, мои дети никогда не видели меня на турнире.

Когда прошло столько времени, мне гораздо проще говорить об этом. Во время карьеры об этом никто не упоминает. Ты ничего не показываешь своим соперникам. После окончания выступлений возвращаться к этой теме уже легче. Я даже стал замечать, что на самом деле многие другие тоже не могли со всем этим справиться. Это чрезвычайно тяжело. Таких людей даже больше, чем вы можете себе представить. Поэтому, мне кажется, очень важно поднимать эту тему. Мне хотелось бы посоветовать тем, кто связывает свою жизнь со спортом, делать это потому, что вам нравится, а не потому, что вас обязывают. Если вы добиваетесь успеха, то смотрите на все шире, не позволяйте этому сильно на вас влиять”.

Сейчас Робин Содерлинг занимается тренерской деятельностью и возглавляет в качестве капитана сборную Швеции в Кубке Дэвиса.



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Источник:

sverigesradio.se

Фото: ANDERS WIKLUND/TT NYHETSBYRÅN.