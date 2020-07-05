Глава WTA: “Заявление Евросоюза ставит нас в затруднительное положение”

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Вчера, 21:49
Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира
03.07.20 22:10
Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира
02.07.20 18:56
Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной
01.07.20 09:40
Ястремская, Козлова и Костюк планируют выступить на турнире WTA в Праге
Стив Саймон прокомментировал последние события, касающиеся возобновления сезона
Несколько дней назад Европейский Союз открыл границы жителям 15-ти стран, в которые пока не входят США. Данный список будет пересматриваться каждые две недели.
“Заявление ЕС и то, что вирус продолжает распространяться, ставит нас в затруднительное положение. И это подтверждает всю нестабильность, с которой мы имеем дело и обязаны это принимать”.
Саймон также сказал, что из-за подобной меры 23 из 50 участниц в заявочном списке турнира в Палермо могут не сыграть на турнире, а в Праге из Топ-28 в заявке смогут выступить только 11. Напомним, что на данных турнирах заявлены несколько украинских теннисисток.
Что касается начисления очков в рейтинг WTA, Стив заявил:
“Мы обсуждали эту тему с турнирами, партнёрами и трансляторами. Все они считают, что возможность борьбы за рейтинг придаст авторитета Туру и турнирам и исключит статус выставочного мероприятия. Если не будет рейтинговых очков, не будет работать вся система”.
По словам Ванессы Уэбб, члена правления WTA, представляющей теннисисток Топ-100, во время такой нестабильной ситуации WTA-тур может носить региональный характер, так как в мире действуют различные ограничения на перемещение между странами.
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Источник:
opencourt.ca