Глава WTA: “Заявление Евросоюза ставит нас в затруднительное положение”

Новости

Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира

Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира

Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

Ястремская, Козлова и Костюк планируют выступить на турнире WTA в Праге

Стив Саймон прокомментировал последние события, касающиеся возобновления сезона



Несколько дней назад Европейский Союз открыл границы жителям 15-ти стран, в которые пока не входят США. Данный список будет пересматриваться каждые две недели.

“Заявление ЕС и то, что вирус продолжает распространяться, ставит нас в затруднительное положение. И это подтверждает всю нестабильность, с которой мы имеем дело и обязаны это принимать”.

Саймон также сказал, что из-за подобной меры 23 из 50 участниц в заявочном списке турнира в Палермо могут не сыграть на турнире, а в Праге из Топ-28 в заявке смогут выступить только 11. Напомним, что на данных турнирах заявлены несколько украинских теннисисток.

Что касается начисления очков в рейтинг WTA, Стив заявил:

“Мы обсуждали эту тему с турнирами, партнёрами и трансляторами. Все они считают, что возможность борьбы за рейтинг придаст авторитета Туру и турнирам и исключит статус выставочного мероприятия. Если не будет рейтинговых очков, не будет работать вся система”.

По словам Ванессы Уэбб, члена правления WTA, представляющей теннисисток Топ-100, во время такой нестабильной ситуации WTA-тур может носить региональный характер, так как в мире действуют различные ограничения на перемещение между странами.

> Теннисный сезон будет возобновлен в августе: все новости по теме



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

opencourt.ca