В ATP представили новый концепт рейтинга из-за паузы в сезоне

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Рейтинг мужского тура охватит результаты на протяжении 22 месяцев с марта 2019 года до декабря 2020 года.



Учитывая планы по возобновлению сезона в августе, в ATP рассказали об изменениях в концепте рейтинга.

Пересмотренная система рейтинга направлена на достижение следующих ключевых целей:

• Обеспечить гибкость и справедливость игрокам на всех уровнях с учетом сокращенного количества очков на остаток сезона в 2020 году;

• Обеспечить стабильность игрокам, которые не могут или предпочитают не участвовать в соревнованиях в 2020 году из-за вопросов здоровья и безопасности.

• Обеспечить систему, которая сможет адаптироваться к дальнейшим изменениям в календаре при необходимости.

• Поощрить игроков, которые хорошо выступают после возобновления тура в 2020 году.

• Сохранять принцип защиты турнирных очков каждую неделю в 2021 году, поддерживая мобильность игроков в рейтингах.

Среди ключевых элементов пересмотренной 22-месячной рейтинговой системы:

• Рейтинг игрока будет составлен из его «18 лучших (Best 18)» результатов в период с марта 2019 года по декабрь 2020 года.

• Игроку нельзя дважды учитывать очки турнира ATP в числе «Best 18». Например, игроку, который играл на Mutua Madrid Open в 2019 году и снова сыграет в Мадриде в 2020 году, учитывают лучший из этих двух результатов.

• Турнирные очки на уровне ATP, заработанные в 2020 году, которые учитываются в Разбивке рейтинговых очков (Rankings Breakdown) каждого игрока, будут либо оставаться в рейтинге 52 недель для этого игрока, либо будут сохраняться до тех пор, пока рассматриваемый турнир не будет сыгран снова в 2021 году, в зависимости от того, что случится раньше.

Другие правила:

– рейтинг обновят по итогам первой недели, когда возобновят соревнования;

– замороженный рейтинг (за 16 марта) используют для посева игроков на протяжении первых 2 недель соревнований после возобновления сезона;

– на US Open используют рейтинг за 24 августа;

– если результат на одном и том же турнире в 2019 году был выше, чем в 2020 году, то результат 2020 года не будет занесен в Разбивку рейтинговых очков игрока;

– очки в рейтинге будут заменяться только при условии, что игрок выступил на этом же турнире в 2020 году и его результат был лучше, чем в 2019 году;

– любые очки, заработанные на турнирах ATP Challenger Tour и ITF World Tennis Tour после возобновления будут учитываться в категории «Других учитываемых результатов». Результат в 2020 году, который не будет лучше, чем самый низкий в вышеуказанной категории будет включен в категорию «Не учитываемых» в Разбивке рейтинга;

– в 2021 году очки будут сниматься по привычной системе, которая ориентируется на даты проводимого турнира;

– дата итогового рейтинга в сезоне – 7 декабря 2020 года.

Полный список изменений опубликован на сайте АТР.

Временные изменения в системе рейтинга были сделаны после консультаций с четырьмя турнирами Большого шлема и ITF. Если ситуация с Covid-19 повлияет на сезон 2021 года, будут рассмотрены дальнейшие корректировки рейтинга.

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ИТОГОВЫЙ ТУРНИР NITTO ATP FINALS:

– Пересмотренный рейтинг FedEx ATP будет определять участников, прошедших квалификацию на Nitto ATP Finals 2020 года. Как обычно, очки, заработанные на Итоговом турнире в 2019 году (в качестве дополнительного 19-го турнира), не засчитываются для квалификации игроков в сезоне-2020.

– В парном разряде командный рейтинг FedEx ATP Doubles Team 2020 будет по-прежнему использоваться для определения восьми команд, которые пройдут на соревнования в Лондоне.

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Источник:

atptour.com

Фото: USA Today Sports.