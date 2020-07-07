Вторник, 7 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисДевять теннисисток из Топ-30 заявлены на первый турнир после возобновления сезона
Теннис

Девять теннисисток из Топ-30 заявлены на первый турнир после возобновления сезона

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

05.07.20 21:27

Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте

04.07.20 21:49

Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира

03.07.20 22:10

Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира

02.07.20 18:56

Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

Женская теннисная ассоциация на неделю продлила сроки заявки на турнир в Палермо

В заявку первого турнира после рестарта сезона в начале августа попали девять представительниц Топ-30 рейтинга WTA. Помимо Даяны Ястремской (№25), в основной сетке могут сыграть: Арина Соболенко (№11), Петра Мартич (№15), Елена Рыбакина (№17), Маркета Вондроушова (№18), Мария Саккари (№20), Элизе Мертенс (№23), Донна Векич (№24) и Екатерина Александрова (№27).

Читайте также:  US Open. Конта проведёт третий четвертьфинал на "Шлемах" в сезоне

> Глава WTA Стив Саймон: “Заявление Евросоюза ставит нас в затруднительное положение”

Отметим, что у других теннисисток есть ещё неделя, чтобы заявиться на турнир, так как WTA перенесла окончательную дату заявки с 6 июля на 13 июля. Ранее о надежде выступить в Палермо заявила вторая ракетка мира Симона Халеп.

В квалификации Palermo Ladies Open, который пройдёт 3-9 августа, могут принять участие украинки Катерина Козлова, Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Читайте также:  Даяна Ястремская провела теннисный мастер-класс для детей

> Теннисный сезон будет возобновлен в августе: все новости по теме

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: Palermo Ladies Open.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Симона Халеп надеется сыграть на турнире WTA в Палермо

Все участники турнира “Семерка Тима” сдали тесты на коронавирус

Роджер Федерер: “В последние месяцы я должен был подумать, действительно ли я хочу продолжать свою карьеру”

Сборные Чехии и Словакии провели товарищеские матчи

В ATP представили новый концепт рейтинга из-за паузы в сезоне

Закрыть