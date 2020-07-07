Девять теннисисток из Топ-30 заявлены на первый турнир после возобновления сезона

Новости
05.07.20 21:27
Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте
04.07.20 21:49
Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира
03.07.20 22:10
Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира
02.07.20 18:56
Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной
Женская теннисная ассоциация на неделю продлила сроки заявки на турнир в Палермо
В заявку первого турнира после рестарта сезона в начале августа попали девять представительниц Топ-30 рейтинга WTA. Помимо Даяны Ястремской (№25), в основной сетке могут сыграть: Арина Соболенко (№11), Петра Мартич (№15), Елена Рыбакина (№17), Маркета Вондроушова (№18), Мария Саккари (№20), Элизе Мертенс (№23), Донна Векич (№24) и Екатерина Александрова (№27).
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Отметим, что у других теннисисток есть ещё неделя, чтобы заявиться на турнир, так как WTA перенесла окончательную дату заявки с 6 июля на 13 июля. Ранее о надежде выступить в Палермо заявила вторая ракетка мира Симона Халеп.
В квалификации Palermo Ladies Open, который пройдёт 3-9 августа, могут принять участие украинки Катерина Козлова, Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина.
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Фото: Palermo Ladies Open.