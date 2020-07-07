Доминик Тим: “Картина в Белграде ничем не отличалась от того, что я видел в Ницце и других городах”

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Австриец – о событиях на “Adria Tour”, где игроки заразились коронавирусом, и своем выступлении на мэйджорах этой осенью.



“После событий на Adria Tour я сдавал тесты на коронавирус каждый день. Я прилетел в аэропорт и сдал тест. Только когда ко мне пришел отрицательный результат, я отправился тренироваться. Я не знаю, зачем мне нужно было сидеть на карантине дома, если я мог проходить тесты каждый день и продолжать тренировки. Так, меня проверяли каждый день, пока не закончился инкубационный период. Я не понимаю, почему я должен был сидеть дома, если я был здоров.

Мне кажется, что обвинять во всем Новака Джоковича слишком низко. Он не совершил никакого преступления. Мы все допускаем ошибки, но всей этой критики в его адрес я не понимаю. Я был в Ницце (на турнире UTS) и видел такую же картину в других городах, которые ничем не отличались от Белграда во время проведения турнира. Я согласен, что Саша Зверев ошибся, но я не понимаю, почему всем там хотелось в это вмешаться. Ник Кириос сам допустил много ошибок в своей жизни. Было бы лучше, чтобы он следил за своим поведением вместо того, чтобы критиковать остальных”.

Третья ракетка мира также отметил, что может пропустить один из турниров Большого Шлема, которые организаторы планируют провести осенью.

“Если я рано проиграю в США, то так будет лучше для выступления в Париже. Мне нужно будет пожертвовать одним из турниров Большого Шлема. По крайней мере, так ситуация выглядит сейчас”.

Напомним, что в прошлом году Доминик Тим проиграл на US Open в первом раунде, а на Ролан Гаррос стал финалистом. Согласно новой концепции рейтинга АТР, теннисист не потеряет эти очки ни в том случае, если пропустит один из турниров, ни если покажет более низкий результат.



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Источник:

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Фото: Red Bull Content Pool.