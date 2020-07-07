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Теннис

Доминик Тим: “Картина в Белграде ничем не отличалась от того, что я видел в Ницце и других городах”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Австриец – о событиях на “Adria Tour”, где игроки заразились коронавирусом, и своем выступлении на мэйджорах этой осенью.

“После событий на Adria Tour я сдавал тесты на коронавирус каждый день. Я прилетел в аэропорт и сдал тест. Только когда ко мне пришел отрицательный результат, я отправился тренироваться. Я не знаю, зачем мне нужно было сидеть на карантине дома, если я мог проходить тесты каждый день и продолжать тренировки. Так, меня проверяли каждый день, пока не закончился инкубационный период. Я не понимаю, почему я должен был сидеть дома, если я был здоров.

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Мне кажется, что обвинять во всем Новака Джоковича слишком низко. Он не совершил никакого преступления. Мы все допускаем ошибки, но всей этой критики в его адрес я не понимаю. Я был в Ницце (на турнире UTS) и видел такую же картину в других городах, которые ничем не отличались от Белграда во время проведения турнира. Я согласен, что Саша Зверев ошибся, но я не понимаю, почему всем там хотелось в это вмешаться. Ник Кириос сам допустил много ошибок в своей жизни. Было бы лучше, чтобы он следил за своим поведением вместо того, чтобы критиковать остальных”.

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Третья ракетка мира также отметил, что может пропустить один из турниров Большого Шлема, которые организаторы планируют провести осенью.

“Если я рано проиграю в США, то так будет лучше для выступления в Париже. Мне нужно будет пожертвовать одним из турниров Большого Шлема. По крайней мере, так ситуация выглядит сейчас”.

Напомним, что в прошлом году Доминик Тим проиграл на US Open в первом раунде, а на Ролан Гаррос стал финалистом. Согласно новой концепции рейтинга АТР, теннисист не потеряет эти очки ни в том случае, если пропустит один из турниров, ни если покажет более низкий результат.

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Источник: btu.org.ua
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