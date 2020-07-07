Рафаэль Надаль подтвердил свое участие на Мастерсе в Мадриде

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Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира

Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира

Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

Директор турнира Фелисиано Лопес рассказал, что вторая ракетка мира сыграет в Испании.



Турнир в испанской столице должен стартовать 13 сентября. Отметим, что это финальный день US Open, где Надаль стал чемпионом в прошлом сезоне.

Напомним, что согласно новой концепции рейтинга, Рафаэль Надаль не потеряет очки за победу в Нью-Йорке, если не сыграет на турнире или покажет любой другой результат. В Мадриде в прошлом году испанец дошел до полуфинала.

He hablado con mi amigo @RafaelNadal y me ha confirmado su participación en Madrid el próximo mes de septiembre! ❤️ ¡Te esperamos como siempre con los brazos abiertos en la Caja Mágica! pic.twitter.com/ZWywVEQstO — Feliciano López (@feliciano_lopez) July 7, 2020

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Фото: EPA.