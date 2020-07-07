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Теннис

Рафаэль Надаль подтвердил свое участие на Мастерсе в Мадриде

Евгений НикитюкНет комментариев
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Директор турнира Фелисиано Лопес рассказал, что вторая ракетка мира сыграет в Испании.

Турнир в испанской столице должен стартовать 13 сентября. Отметим, что это финальный день US Open, где Надаль стал чемпионом в прошлом сезоне.

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Напомним, что согласно новой концепции рейтинга, Рафаэль Надаль не потеряет очки за победу в Нью-Йорке, если не сыграет на турнире или покажет любой другой результат. В Мадриде в прошлом году испанец дошел до полуфинала.

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Фото: EPA.

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Источник: btu.org.ua
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