Сборные Чехии и Словакии провели товарищеские матчи

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Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

На территории двух стран в разных городах состоялись матчевые встречи



В минувший уик-энд в Братиславе и Праге в формате Кубка Федерации и Кубка Дэвиса прошли матчи взрослых сборных Словакии и Чехии. Женщины играли в Братиславе на харде, а мужчины – на грунте в Праге.

Словакия 2-3 Чехия

Анна-Каролина Шмидлова – Маркета Вондроушова 1:6, 2:6

Виктория Кужмова – Тереза Мартинцова 7:6(6), 4:6, 6:3

Виктория Кужмова – Маркета Вондроушова 3:6, 4:6

Анна-Каролина Шмидлова – Тереза Мартинцова 0:6, 4:6

Кужмова/Кужмова – Вондроушова/Колодзеёва 6:4, 5:7, 11-9

Чехия 3-2 Словакия

Иржи Веселы – Лукаш Клейн 7:5, 3:6, 7:5

Лукаш Росол – Норберт Гомбос 3:6, 2:6

Зденек Коларж – Андрей Мартин 6:0, 6:2

Йонас Форейтек – Филип Горански 6:4, 6:4

Веселы/Росол – Клейн/Зеленай 6:2, 2:6, 9-11



Также на выходных в разных городах состоялись противостояния команд в ещё четырёх возрастных категориях:

U23

Братислава: Словакия 2-3 Чехия (мужчины)

Прага: Чехия 2-3 Словакия (женщины)

U18

Ржичани: Чехия 9-3 Словакия (девушки)

Ржичани: Чехия 6-6 Словакия (парни)

U16

Братислава: Словакия 5-7 Чехия (девушки)

Братислава: Словакия 5-7 Чехия (парни)

U14

Ржичани: Чехия 8-4 Словакия (девушки)

Ржичани: Чехия 12-0 Словакия (парни)





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Фото: Slovak Tennis Assotiation.