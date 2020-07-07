Сборные Чехии и Словакии провели товарищеские матчи

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Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной
На территории двух стран в разных городах состоялись матчевые встречи
В минувший уик-энд в Братиславе и Праге в формате Кубка Федерации и Кубка Дэвиса прошли матчи взрослых сборных Словакии и Чехии. Женщины играли в Братиславе на харде, а мужчины – на грунте в Праге.
Словакия 2-3 Чехия
Анна-Каролина Шмидлова – Маркета Вондроушова 1:6, 2:6
Виктория Кужмова – Тереза Мартинцова 7:6(6), 4:6, 6:3
Виктория Кужмова – Маркета Вондроушова 3:6, 4:6
Анна-Каролина Шмидлова – Тереза Мартинцова 0:6, 4:6
Кужмова/Кужмова – Вондроушова/Колодзеёва 6:4, 5:7, 11-9
Чехия 3-2 Словакия
Иржи Веселы – Лукаш Клейн 7:5, 3:6, 7:5
Лукаш Росол – Норберт Гомбос 3:6, 2:6
Зденек Коларж – Андрей Мартин 6:0, 6:2
Йонас Форейтек – Филип Горански 6:4, 6:4
Веселы/Росол – Клейн/Зеленай 6:2, 2:6, 9-11
Также на выходных в разных городах состоялись противостояния команд в ещё четырёх возрастных категориях:
U23
Братислава: Словакия 2-3 Чехия (мужчины)
Прага: Чехия 2-3 Словакия (женщины)
U18
Ржичани: Чехия 9-3 Словакия (девушки)
Ржичани: Чехия 6-6 Словакия (парни)
U16
Братислава: Словакия 5-7 Чехия (девушки)
Братислава: Словакия 5-7 Чехия (парни)
U14
Ржичани: Чехия 8-4 Словакия (девушки)
Ржичани: Чехия 12-0 Словакия (парни)
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Фото: Slovak Tennis Assotiation.