Симона Халеп надеется сыграть на турнире WTA в Палермо

Новости
05.07.20 21:27
Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте
04.07.20 21:49
Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира
03.07.20 22:10
Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира
02.07.20 18:56
Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной
Румынская теннисистка хочет выступить на первой же неделе после возобновления сезона
Вторая ракетка мира заявила о желании принять участие на турнире в Италии, который должен пройти 3-9 августа. В предварительной заявке на турнир в Палермо находятся несколько представительниц Украины.
“Я пока не приняла окончательного решения, но я надеюсь сыграть в Палермо. Без турниров очень тяжело, я скучаю по ним. Надеюсь, что уже скоро у нас получится путешествовать без какого-либо страха, потому что нынешняя ситуация меня беспокоит.
Моя жизнь изменилась, теперь всё по-другому. Однако отсутствие путешествий оказало на меня положительный эффект, я очень хорошо отдохнула и я хотела этого. Надеюсь, что всё это безумие закончилось”.
Напомним, что в прошлом месяце Симона заявила, что не сыграет на US Open, однако в интервью румынским СМИ она сказала, что, возможно, пересмотрит своё решение, если ситуация улучшится к середине июля – конечному сроку подачи заявки.
Вчера румынка провела выставочный матч в миксте в рамках трёхдневного теннисного турнира в Клуж-Напоке.
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Источник:
uk.reuters.com