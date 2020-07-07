Симона Халеп надеется сыграть на турнире WTA в Палермо

Новости

Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте

Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира

Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира

Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

Румынская теннисистка хочет выступить на первой же неделе после возобновления сезона



Вторая ракетка мира заявила о желании принять участие на турнире в Италии, который должен пройти 3-9 августа. В предварительной заявке на турнир в Палермо находятся несколько представительниц Украины.

“Я пока не приняла окончательного решения, но я надеюсь сыграть в Палермо. Без турниров очень тяжело, я скучаю по ним. Надеюсь, что уже скоро у нас получится путешествовать без какого-либо страха, потому что нынешняя ситуация меня беспокоит.

Моя жизнь изменилась, теперь всё по-другому. Однако отсутствие путешествий оказало на меня положительный эффект, я очень хорошо отдохнула и я хотела этого. Надеюсь, что всё это безумие закончилось”.

Напомним, что в прошлом месяце Симона заявила, что не сыграет на US Open, однако в интервью румынским СМИ она сказала, что, возможно, пересмотрит своё решение, если ситуация улучшится к середине июля – конечному сроку подачи заявки.

Вчера румынка провела выставочный матч в миксте в рамках трёхдневного теннисного турнира в Клуж-Напоке.



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Источник:

uk.reuters.com