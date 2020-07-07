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Теннис

Симона Халеп надеется сыграть на турнире WTA в Палермо

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

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Вторая ракетка мира заявила о желании принять участие на турнире в Италии, который должен пройти 3-9 августа. В предварительной заявке на турнир в Палермо находятся несколько представительниц Украины.

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“Я пока не приняла окончательного решения, но я надеюсь сыграть в Палермо. Без турниров очень тяжело, я скучаю по ним. Надеюсь, что уже скоро у нас получится путешествовать без какого-либо страха, потому что нынешняя ситуация меня беспокоит.

Моя жизнь изменилась, теперь всё по-другому. Однако отсутствие путешествий оказало на меня положительный эффект, я очень хорошо отдохнула и я хотела этого. Надеюсь, что всё это безумие закончилось”.

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Напомним, что в прошлом месяце Симона заявила, что не сыграет на US Open, однако в интервью румынским СМИ она сказала, что, возможно, пересмотрит своё решение, если ситуация улучшится к середине июля – конечному сроку подачи заявки.

Вчера румынка провела выставочный матч в миксте в рамках трёхдневного теннисного турнира в Клуж-Напоке.

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Источник:
uk.reuters.com

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Источник: btu.org.ua
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