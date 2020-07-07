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Теннис

USTA отменила всю серию турниров ITF в августе

Евгений НикитюкНет комментариев
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На территории США в следующем месяце не пройдёт ни одного турнира ITF

В связи с мерами безопасности, связанными с пандемией COVID-19, Американская теннисная ассоциация приняла решение отменить проведение пяти соревнований под эгидой ITF, которые должны были состояться в августе:

– неделя 3 августа: Лексингтон (W100);
– неделя 10 августа: Ландисвиль (W100);
– неделя 17 августа: Конкорд (W60), Декатур (M25), Мемфис (M25).

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Напомним, что по соображениям безопасности, в этом году объединённый турнир в Цинциннати был перенесён в Нью-Йорк, где после него пройдёт Открытый чемпионат США.

> Организаторы US Open: “Если ситуация с коронавирусом станет хуже, мы сделаем паузу или отменим турнир”

Ранее Международная теннисная федерация объявила о возобновлении турниров ITF: с 3 августа среди женщин и с 17 августа среди мужчин. Соревнования среди юниоров, ветеранов, теннисистов-колясочников и пляжного тенниса пока остаются на паузе.

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Источник: btu.org.ua
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