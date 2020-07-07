В США отменены турниры ITF

Коронавирус может сорвать турнир Большого шлема
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Источник – ua-football.com.
Ассоциация тенниса США (USTA) отменила через COVID-19 мужские турниры ITF в Декейтері и Мемфисе, а также женские в Лексингтоне, Лендісвілле и Конкорде.
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.
Соревнования должны были состояться в августе.
Как известно, на 14 августа в Вашингтоне запланирован старт первого после карантина турнира АТР. 21 августа должен состояться смешанный турнир в Нью-Йорке.
Старт Открытого чемпионата США намечен на 31 августа. Последний финал должен состояться 13 сентября.
Ранее Свитолина проиграла второй матч в Швейцарии.
Напомним, Свитолина и Ястремская заявились на турнир в США.
Источник: champion.com.ua