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Теннис

В США отменены турниры ITF

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Коронавирус может сорвать турнир Большого шлема

#US Open

Источник – ua-football.com.

Ассоциация тенниса США (USTA) отменила через COVID-19 мужские турниры ITF в Декейтері и Мемфисе, а также женские в Лексингтоне, Лендісвілле и Конкорде.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Соревнования должны были состояться в августе.

Как известно, на 14 августа в Вашингтоне запланирован старт первого после карантина турнира АТР. 21 августа должен состояться смешанный турнир в Нью-Йорке.

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Старт Открытого чемпионата США намечен на 31 августа. Последний финал должен состояться 13 сентября.

Ранее Свитолина проиграла второй матч в Швейцарии.

Напомним, Свитолина и Ястремская заявились на турнир в США.

Источник: champion.com.ua
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