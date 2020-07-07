Все участники турнира “Семерка Тима” сдали тесты на коронавирус

Новости
05.07.20 21:27
Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте
04.07.20 21:49
Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира
03.07.20 22:10
Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира
02.07.20 18:56
Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной
Результаты тестов всех игроков – отрицательные.
Сообщается, что участники турнира были протестированы на месте. Напомним, что с турнира в Австрии снялись Григор Димитров и Борна Чорич, которые заболели на Covid-19 во время выступления на соревнованиях “Adria Tour”.
Борьба на кортах в Кицбюэле стартует завтра. За главный приз поспорят восемь теннисистов: Доминик Тим, Маттео Берреттини, Андрей Рублев, Роберто Баутиста-Агут, Карен Хачанов, Каспер Рууд, Ян-Леннард Штруфф и Деннис Новак. Результаты жеребьевки: тут.
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Источник:
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Фото: Thiem’s 7.