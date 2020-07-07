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Теннис

Все участники турнира “Семерка Тима” сдали тесты на коронавирус

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

05.07.20 21:27

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04.07.20 21:49

Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира

03.07.20 22:10

Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира

02.07.20 18:56

Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

Результаты тестов всех игроков – отрицательные.

Сообщается, что участники турнира были протестированы на месте. Напомним, что с турнира в Австрии снялись Григор Димитров и Борна Чорич, которые заболели на Covid-19 во время выступления на соревнованиях “Adria Tour”.

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Борьба на кортах в Кицбюэле стартует завтра. За главный приз поспорят восемь теннисистов: Доминик Тим, Маттео Берреттини, Андрей Рублев, Роберто Баутиста-Агут, Карен Хачанов, Каспер Рууд, Ян-Леннард Штруфф и Деннис Новак. Результаты жеребьевки: тут.

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Фото: Thiem’s 7.

Источник: btu.org.ua
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