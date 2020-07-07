Все участники турнира “Семерка Тима” сдали тесты на коронавирус

Новости

Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте

Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира

Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира

Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

Результаты тестов всех игроков – отрицательные.



Сообщается, что участники турнира были протестированы на месте. Напомним, что с турнира в Австрии снялись Григор Димитров и Борна Чорич, которые заболели на Covid-19 во время выступления на соревнованиях “Adria Tour”.

Борьба на кортах в Кицбюэле стартует завтра. За главный приз поспорят восемь теннисистов: Доминик Тим, Маттео Берреттини, Андрей Рублев, Роберто Баутиста-Агут, Карен Хачанов, Каспер Рууд, Ян-Леннард Штруфф и Деннис Новак. Результаты жеребьевки: тут.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

thiems7.com

Фото: Thiem’s 7.