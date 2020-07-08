Халеп и Текэу выиграли выставочный матч в Клуж-Напоке (ВИДЕО)

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В Румынии состоялся трёхдневный теннисный турнир
С пятницы по воскресенье прошлой неделе в Клуж-Напоке прошёл женский теннисный турнир, в котором приняли участие шесть румынок. Победительницей стала Елена Габриэла Русе (№177 WTA), которая в финале обыграла Ирину-Камелию Бегу (№81): 6:4, 6:3. На церемонии награждения теннисистка получила чек на $10,000 от Симоны Халеп.
Позднее Халеп и Хория Текэу в парном матче победили Русе и Мариуса Копила со счётом 6:3, 6:4.
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Фото: Irina Aldea.