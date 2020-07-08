Квитова, Шарапова и сёстры Уильямс в восьмёрке лучших матчей третьего круга на Уимблдоне

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Женская теннисная ассоциация представляет самые яркие матчи на травяном турнире Большого Шлема



WTA выбрала лучшие матчи третьего круга на Уимблдоне за последние 20 лет.

1999: Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) – Моника Селеш (США, 4)7:6(4), 7:6(4)

2003: Мария Шарапова (Россия, WC) – Елена Докич (Австралия, 11) 6:4, 6:4

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2006: Ай Сугияма (Япония, 18) – Мартина Хингис (Швейцария, 12) 7:5, 3:6, 6:4

2013: Лора Робсон (Великобритания) – Марина Эракович (Новая Зеландия) 1:6, 7:5, 6:3

Британская теннисистка не позволила своей сопернице подать на матч в десятом гейме второго сета, уступая 4:5. По итогам выступления на Уимблдоне Робсон впервые вошла в Топ-30 рейтинга (первая британка с 1987 года). Тогда же впервые с 1998 года на второй неделе травяного “мэйджора” в женской и мужской части турнира сыграли местные игроки.

2014: Ализе Корне (Франция, 25) – Серена Уильямс (США, 1) 1:6, 6:3, 6:4

2014: Петра Квитова (Чехия, 6) – Винус Уильямс (США, 30) 5:7, 7:6(2), 7:5

Для чешки проигранный стартовый сет стал единственным на протяжении всего турнира. Квитова обыграла пятикратную чемпионку Уимблдона и в итоге выиграла свой второй титул на данном “Шлеме”.

2015: Серена Уильямс (США, 1) – Хизер Уотсон (Великобритания) 6:2, 4:6, 7:5

2018: Се Шувэй (Тайвань) – Симона Халеп (Румыния, 1) 3:6, 6:4, 7:5

Представительница Тайваня прервала победную серию чемпионки Ролан Гаррос и праздновала первую в карьере победу над лидером мирового рейтинга. В решающем сете Се Шувэй уступала Халеп со счётом 2:5 и сумела отыграть матчбол.

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Источник:

www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.