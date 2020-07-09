Кики Бертенс: “Пока сложно принять окончательное решение по поводу выступления на US Open”

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Леся Цуренко: "Сейчас самая главная проблема – это путешествия"

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Седьмая ракетка мира не решила, будет ли выступать на американском “мэйджоре”, который пройдёт 31 августа – 13 сентября. Напомним, что перед US Open на кортах теннисного центра имени Билли Джин Кинг состоится объединённый турнир Western & Southern Open.

“Довольно сложно говорить об участии на US Open. Я до сих пор думаю, как они всё это организуют. Нам пока не разрешено путешествовать по разным странам, так что, если я поеду в США, всё будет на мой страх и риск. Сейчас еще много где небезопасно. Чтобы я точно подтвердила своё участие на US Open, многое должно измениться. Я буду следить за ситуацией в мире. Сейчас пока сложно принять окончательное решение.

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Игроки, с которыми я общалась, пока не очень настроены выступать. Можно провести US Open, но только основную сетку. В таком случае только 100 игроков смогут играть и бороться за очки, а остальной мир не сможет играть и зарабатывать очки. Это будет несправедливо. Нужно найти какое-то решение. Я могу понять USTA, но можно ли проводить турнир Большого Шлема, если половина участников не сможет прилететь туда. Я думаю, что подобные решения должны базироваться на том, что происходит в мире”.

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Источник:

www.eurosport.com

Фото: Getty Images.