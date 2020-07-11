Стаховский: Украинская власть не дружит со спортом

Первая ракетка Украины считает, что в Украине не оказывают должной поддержки спортсменам

#Стаховский

Источник – Радио НВ.

У нас есть спортсмены, которые без поддержки получают какие-то награды на европейском или мировом уровне и, возвращаясь домой, слышат, что ваша бронзовая награда не заслуживает премии.

Такое мнение высказал теннисист Сергей Стаховский.

“Мне недавно сказали такое выражение, что если мы будем бежать навстречу… Даже если мы будем бежать навстречу украинской власти, то она все равно со спортом не дружит”, – заявил спортсмен.

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“Финансирование, позиция властей в отношении спортсменов. Теннис мы отложим, потому что у меня такая позиция, что это прибыльный вид спорта, если хорошо в него играешь. Ты можешь заработать, и государство может тебе помочь только на этапе становления тебя как спортсмена”.

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“Но есть очень много видов спорта, которые нуждаются в дотации. И когда у нас есть спортсмены, которые без поддержки получают какие-то награды на европейском или мировом уровне и, возвращаясь домой, слышат, что ваша бронзовая награда не заслуживает премии. После такого не то, что хочется плакать, а просто ударить кого-то”, – сказал Стаховский.