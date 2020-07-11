Стаховский: Усику и Ломаченко нужно было больше читать книг, чтобы иметь адекватное мышление

Первая ракетка Украины поделился мнением о поддержке украинскими боксерами Русской православной церкви

#Усик #Ломаченко, #Стаховский

Источник – Радио НВ.

Нужно читать международную прессу, интересоваться географией и историей своей страны, чтобы иметь адекватное мышление.

Такое мнение высказал Сергей Стаховский по поддержке украинскими боксерами Александром Усиком и Василием Ломаченко русской православной церкви.

“Люди, которые, как мне казалось, имеют широкий кругозор… Они путешествуют, видят, как все делается за рубежом, и имеют такое мышление? Мне очень жаль таких людей. Нужно было больше читать книг, международную прессу, интересоваться географией и историей своей страны, чтобы иметь адекватное мышление”, – сказал теннисист.

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“Меня раздражает, что когда мы говорим о мире и смотрим, как функционирует Русская православная церковь, когда на заседании кабинета министров сидит патриарх Кирилл. РПЦ – это реальная политическая сила, которая поддерживает позицию агрессора. А мы будем рассказывать, что все фигня, что коронавирус – фигня, и надо идти молиться… Ну да, окей “, – подытожил Стаховский.

Напомним, Ломаченко и Усик – в ТОП-5 лучших боксеров современности.