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Теннис

В финале турнира в Австрии сыграют Тим и Рублёв

Евгений НикитюкНет комментариев
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Известны имена финалистов на соревнованиях «Thiem’s 7».

Первым в финал вышел Доминик Тим, который обыграл вчера Роберто Баутисту-Агута со счетом 6-7(5), 6-2, 6-2.

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Сегодня свой полуфинал доигрывали Маттео Берреттини и Андрей Рублев, которым не удалось завершить игру в пятницу из-за дождя. Рублёв записал матч в свой актив: 6-4, 7-6(5).

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Фото: Instagram.

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Источник: btu.org.ua
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