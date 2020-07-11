В финале турнира в Австрии сыграют Тим и Рублёв

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Известны имена финалистов на соревнованиях «Thiem’s 7».
Первым в финал вышел Доминик Тим, который обыграл вчера Роберто Баутисту-Агута со счетом 6-7(5), 6-2, 6-2.
Сегодня свой полуфинал доигрывали Маттео Берреттини и Андрей Рублев, которым не удалось завершить игру в пятницу из-за дождя. Рублёв записал матч в свой актив: 6-4, 7-6(5).
🎾➡ ¡Hay finalista en el Thiem’s 7!
Andrey Rublev se impone en el segundo set y se cita con @ThiemDomi
Berrettini se enfrentará a Bautista en el partido por el tercer y cuarto puesto.
Lo viste en @Eurosport_ES 2 pic.twitter.com/AMB8zAEjEH
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 11, 2020
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Фото: Instagram.