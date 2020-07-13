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Теннис

bett1 ACES. Севастова станет соперницей Свитолиной в полуфинале

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Анастасия Севастова выиграла свой четвертьфинальный матч на турнире в Берлине

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Берлин, Германия • 13-19 июля • женский турнир

Латвийская теннисистка прошла в четвертьфинал после отказа со стороны Юлии Гёргес. Немка не смогла завершить матч из-за травмы лодыжки, которую она получила при счёте 3:3 во втором сете – 3:6, 3:4.

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Дальше Севастова встретится с Элиной Свитолиной. Латвийка проиграла в двух из трёх предыдущих матчей против нашей теннисистки, в том числе в последнем, который состоялся в прошлом году на US Open.

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Источник: btu.org.ua
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