bett1 ACES. Севастова станет соперницей Свитолиной в полуфинале

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Анастасия Севастова выиграла свой четвертьфинальный матч на турнире в Берлине
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Берлин, Германия • 13-19 июля • женский турнир
Латвийская теннисистка прошла в четвертьфинал после отказа со стороны Юлии Гёргес. Немка не смогла завершить матч из-за травмы лодыжки, которую она получила при счёте 3:3 во втором сете – 3:6, 3:4.
Дальше Севастова встретится с Элиной Свитолиной. Латвийка проиграла в двух из трёх предыдущих матчей против нашей теннисистки, в том числе в последнем, который состоялся в прошлом году на US Open.
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