bett1 ACES. Свитолина и Севастова cыграют во вторник вторым запуском

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Элина Свитолина и Анастасия Севастова во вторник поспорят за выход в финал на соревнованиях в Германии.
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Берлин, Германия • 13-19 июля • женский турнир
Организаторы турнира опубликовали расписание на 14 июля.
Draw and Tuesday schedule of Berlin exho 1st leg (Steffi Graf Stadion) pic.twitter.com/vcy4CwgCt1
— Michal Samulski (@MichalSamulski) July 13, 2020
В первом полуфинале в женской сетке встретятся Элина Свитолина и Анастасия Севастова: их матч стартует вторым запуском после поединка Роберто Баутиста-Агут – Маттео Берреттини (начало игрового дня в 12:00 по местному времени / 13:00 по Киеву).
Напомним, что представительница Латвии вышла в 1/2 финала на отказе немки Юлии Гёргес.
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