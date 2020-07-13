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Теннис

bett1 ACES. Свитолина и Севастова cыграют во вторник вторым запуском

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Элина Свитолина и Анастасия Севастова во вторник поспорят за выход в финал на соревнованиях в Германии.

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Берлин, Германия • 13-19 июля • женский турнир

Организаторы турнира опубликовали расписание на 14 июля.

В первом полуфинале в женской сетке встретятся Элина Свитолина и Анастасия Севастова: их матч стартует вторым запуском после поединка Роберто Баутиста-Агут – Маттео Берреттини (начало игрового дня в 12:00 по местному времени / 13:00 по Киеву).

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Напомним, что представительница Латвии вышла в 1/2 финала на отказе немки Юлии Гёргес.

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Источник: btu.org.ua
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