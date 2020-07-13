Свитолина узнала соперницу в полуфинале турнира в Берлине

Первая ракетка Украины сыграет против Севастової
#Свитолина
Источник – iSport.ua.
Одна из лучших теннисисток мира Элина Свитолина получила соперницу на выставочном чемпионате в Германии bett1 ACES.
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Украинка стартует с полуфинала турнира. Против нее сыграет латвийка Анастасия Севастова, которая пробилась через отказ Юлии Гергес.
Интересно, что Элина и Юлия ранее встречались трижды, две победы одержала Свитолина, одну – Севастова. Последний раз они играли между собой на US Open.
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Ранее Свитолина проиграла второй матч в Швейцарии.
Источник: champion.com.ua