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Теннис

Свитолина узнала соперницу в полуфинале турнира в Берлине

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Первая ракетка Украины сыграет против Севастової

#Свитолина

Источник – iSport.ua.

Одна из лучших теннисисток мира Элина Свитолина получила соперницу на выставочном чемпионате в Германии bett1 ACES.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Украинка стартует с полуфинала турнира. Против нее сыграет латвийка Анастасия Севастова, которая пробилась через отказ Юлии Гергес.

Интересно, что Элина и Юлия ранее встречались трижды, две победы одержала Свитолина, одну – Севастова. Последний раз они играли между собой на US Open.

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Ранее Свитолина проиграла второй матч в Швейцарии.

Источник: champion.com.ua
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