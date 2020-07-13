Свитолина узнала соперницу в полуфинале турнира в Берлине

Первая ракетка Украины сыграет против Севастової

#Свитолина

Источник – iSport.ua.

Одна из лучших теннисисток мира Элина Свитолина получила соперницу на выставочном чемпионате в Германии bett1 ACES.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Украинка стартует с полуфинала турнира. Против нее сыграет латвийка Анастасия Севастова, которая пробилась через отказ Юлии Гергес.

Интересно, что Элина и Юлия ранее встречались трижды, две победы одержала Свитолина, одну – Севастова. Последний раз они играли между собой на US Open.

Ранее Свитолина проиграла второй матч в Швейцарии.