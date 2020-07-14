bett1 ACES. Квитова вышла в полуфинал турнира

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Элина Свитолина стартует на соревнованиях в Германии

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Петра Квитова успешно стартовала на соревнованиях в Германии



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Берлин, Германия • 13-19 июля • женский турнир

Для победы над Андреа Петкович представительнице Чехии понадобилось чуть больше часа: 6:4, 6:1. Отметим, что в рамках официальных встреч Квитова уступает сопернице со счётом 5-6.

В полуфинале чешка сыграет против Кики Бертенс. Теннисистки одержали по три победы в личных противостояниях, а на траве девушки играли друг против друга один раз: в 2015 году Петра обыграла нидерландку на Уимблдоне.

Напомним, что ранее полуфинальную пару сформировали Элина Свитолина и Анастасия Севастова.



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