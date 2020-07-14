Элина Свитолина: “Постараюсь насладиться выступлением на траве”

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bett1 ACES. Свитолина выиграла в матче с Севастовой и вышла в финал

Элина Свитолина стартует на соревнованиях в Германии

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Первая ракетка Украины поделилась впечатлениями после своего полуфинала на соревнованиях в Берлине.



На пути в финал Элина Свитолина в двух сетах обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову.

“Думаю, сегодня получился хороший матч, было много хороших розыгрышей, – сказала Свитолина в интервью на корте. – Для меня это был первый поединок. Так что, понадобилось немного времени, что включится в борьбу. Севастова отлично борется, она старалась тоже дать отпор.

Что касается полуфинала Квитова – Бертенс, то это будет хороший матч, они обе сильные теннисистки, здорово бьют и подают. Будет интересно посмотреть эту игру. Выиграет сильнейшая. В финале я постараюсь не думать об условиях (прогнозируют дождь), а сфокусироваться на своей игре. Для обеих теннисисток условия будут одинаковыми. Конечно, постараюсь насладиться выступлением на траве. В этом году у нас нет травяного сезона, так что я рада сыграть на этом покрытии”.



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Источник:

btu.org.ua