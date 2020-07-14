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Глава ATP: “Мы объективно не можем дать некоторые ответы по поводу судьбы теннисного сезона”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Андреа Гауденци прокомментировал возобновление соревнований в официальном календаре.

“Мы понятия не имеем, что будет с азиатской серией или с турнирами в Европе на закрытых кортах, – рассказал Гауденци в интервью Sky Sport Italia. – Это может прозвучать очевидно, но я не могу предсказать, как в будущем на нас будет влиять вирус, есть слишком много факторов, которые мы должны учитывать. У нас много вопросов и мало ответов, потому что некоторые ответы мы объективно дать не можем.

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По сравнению с другими видами спорта теннис находится в невыгодном положении именно из-за его глобального характера. Игроки приезжают на турниры со всех концов света, а затем переезжают в другую страну, если не на другой континент. Футбол и NBA могут просто придумать «пузырь» разных размеров и закрыться для проведения своих мероприятий, чего мы не можем сделать. И международные власти не дают нам никаких указаний относительно возможных исключений [в отношении карантина] для спортсменов, участвующих в конкретном турнире.

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За последние три месяца нам пришлось принять ряд решений, которые были беспрецедентными в истории тенниса. Мы, WTA и ITF в начале пандемии не были сплоченными, все шли своим путем. Но со временем и до сегодняшнего дня мы начали усердно работать с общей целью, а именно: безопасное возобновление игры, это единственное, что действительно имеет значение сейчас.

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Нужно понимать, что отмена турниров вряд ли будет происходить, если соревнования уже будут на последних стадиях, а тест на коронавирус у кого-нибудь из участников покажет положительный результат. Вот почему мы должны быть во всеоружии и прогнозировать все возможные варианты, прежде чем давать ход каждому турниру. Следующие две недели будут в этом плане решающими”.

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Источник:
ubitennis.com

Источник: btu.org.ua
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