Горан Иванишевич: “Такое чувство, будто я выиграл матч в пяти сетах”

Элина Свитолина стартует на соревнованиях в Германии

Леся Цуренко: "Сейчас самая главная проблема – это путешествия"

Элина Свитолина: "Чтобы выиграть турнир Большого Шлема, я должна удержать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель"

Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте

Хорватский экс-теннисист и тренер Горан Иванишевич одолел коронавирус.



“Наконец-то я здоров! После двух отрицательных и двух положительных тестов, я наконец сдал тест, который снова показал отрицательный результат. Теперь я могу уехать из Задара спустя месяц. Такое чувство, будто я выиграл матч в пяти сетах… Огромное спасибо всем докторам и каждому, кто сделал мое пребывание на карантине в Задаре приятным. Всем, у кого положительный результат теста, я желаю скорейшего выздоровления”.

