Вторник, 14 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисГоран Иванишевич: “Такое чувство, будто я выиграл матч в пяти сетах”
Теннис

Горан Иванишевич: “Такое чувство, будто я выиграл матч в пяти сетах”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

11.07.20 15:31

Элина Свитолина стартует на соревнованиях в Германии

08.07.20 18:24

Леся Цуренко: "Сейчас самая главная проблема – это путешествия"

07.07.20 20:54

Элина Свитолина: "Чтобы выиграть турнир Большого Шлема, я должна удержать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель"

05.07.20 21:27

Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте

Хорватский экс-теннисист и тренер Горан Иванишевич одолел коронавирус.

“Наконец-то я здоров! После двух отрицательных и двух положительных тестов, я наконец сдал тест, который снова показал отрицательный результат. Теперь я могу уехать из Задара спустя месяц. Такое чувство, будто я выиграл матч в пяти сетах… Огромное спасибо всем докторам и каждому, кто сделал мое пребывание на карантине в Задаре приятным. Всем, у кого положительный результат теста, я желаю скорейшего выздоровления”.

View this post on Instagram

A post shared by Goran Ivanisevic (@goranivanisevicofficial) on Jul 13, 2020 at 6:03am PDT

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: Capital Pictures.

Читайте также:  Джокович - Федерер: прогноз букмекеров на финал Уимблдона

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемь + 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
bett1 ACES. Свитолина и Севастова cыграют во вторник вторым запуском

Свитолина узнала соперницу в полуфинале турнира в Берлине

bett1 ACES. Синнер и Баутиста-Агут пробились в полуфинал турнира

bett1 ACES. Севастова станет соперницей Свитолиной в полуфинале

Легендарный украинский теннисист сыграет на турнире в Полтаве

Закрыть