Горан Иванишевич: “Такое чувство, будто я выиграл матч в пяти сетах”

Новости
11.07.20 15:31
Элина Свитолина стартует на соревнованиях в Германии
08.07.20 18:24
Леся Цуренко: "Сейчас самая главная проблема – это путешествия"
07.07.20 20:54
Элина Свитолина: "Чтобы выиграть турнир Большого Шлема, я должна удержать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель"
05.07.20 21:27
Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте
Хорватский экс-теннисист и тренер Горан Иванишевич одолел коронавирус.
“Наконец-то я здоров! После двух отрицательных и двух положительных тестов, я наконец сдал тест, который снова показал отрицательный результат. Теперь я могу уехать из Задара спустя месяц. Такое чувство, будто я выиграл матч в пяти сетах… Огромное спасибо всем докторам и каждому, кто сделал мое пребывание на карантине в Задаре приятным. Всем, у кого положительный результат теста, я желаю скорейшего выздоровления”.
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Фото: Capital Pictures.