Иван Любичич: “Чорич был в шоке, когда узнал, что заразился коронавирусом”

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Экс-теннисист и тренер Иван Любичич – о здоровье Чорича, восстановлении Федерера и возобновлении теннисного сезона.



О своей жизни в условиях карантина

“Все не было так уж неприятно. У меня были 4 месяца, которые я провел с детьми, 24 часа в день, чего никогда в моей жизни не случалось. Нам нужно было фокусироваться только на хорошем. Я брал уроки французского языка, уделял внимание проекту LJ Sports Group (спортивное агентство Любичича). Неприятно было только из-за того, что нельзя было никуда выходить. В Монте-Карло все было очень строго, но без паники. За нас я не переживал, но переживал за других, за экономику, сопутствующие убытки, которые будут в результате. Это не первый и не последний вирус: вы же можете контролировать только то, что в ваших руках. Так что, переживать беспокойство – это непродуктивно”.

О здоровье Борны Чорича, который заразился коронавирусом в Задаре

“С Борной все в порядке. В самом начале он был в шоке и переживал за своих окружающих, за своих родителей, за людей старшего возраста, которые находятся в зоне риска. У него не было никаких симптомов. Мы достали ему беговую дорожку, велотренажер, чтобы он мог тренироваться дома, насколько это было возможно. Я не знаю точно всех правил, но дома он мог свободно заниматься всем, чем хотел. Этот турнир не был плохой идеей. Но всем стало ясно, что некоторые вещи нужно было организовывать по-другому. В конце концов, вреда стало больше, чем пользы, пускай изначально так и не должно было получится. Мы поняли, что мы должны быть более осторожными, несмотря на то, что в какой-то момент сообщалось, что в Хорватии заразилась только дюжина человек. Вирус не дремлет”.

О восстановлении Роджера Федерера после двух операций на колене

“Сейчас все под контролем. Мы думаем о планах на следующий год… Это желание и мечта каждого из нас, чтобы все сложилось так, как и в 2017 году (после операции). Но очевидно, что каждая ситуация – это новая история. Как бы там ни было, у нас есть положительный опыт, поэтому мы сохраняем оптимистичный настрой. Конечно, Большие Шлемы остаются самыми важными турнирами, но никто не сходит с ума из-за них, важны не только они одни. Роджер любит теннис и будет играть столько, сколько сможет. Мы будем делать всё, что в наших силах, чтобы он показывал результаты, но это не единственная его мотивация. Я прекрасно понимаю, что есть люди, которые не могут это понять”.

О возобновлении теннисного сезона

“Это будет очень сложно. Да мы никогда и не думали, что будет легко, но сейчас ясно каждому, что будет гораздо труднее, чем мы ожидали. О самом вирусе мы знаем пока очень мало, как он себя ведет, как меняется, если меняется. Я не могу сказать, что чувствую себя спокойно, говоря о ситуации в США, где еще и первая волна не закончилась. Игрокам и их командам будет очень рискованно туда ехать. Каждому нужно решать индивидуально, готов ли он такой риск. Осенью я бы хотел попробовать куда-то выехать (на турниры), если ситуация будет относительно под контролем. Конечно, если я буду нужен Федереру, то я буду с ним, а если нет – я буду в Туре. Теннис после коронавируса? Или, возможно, теннис во времена коронавируса… Ни у кого еще не было столь длительной паузы. С таким расписанием невозможно сыграть все эти турниры подряд. Я смотрю на ситуацию с другими видами спорта. Случается много травм, в теннисе тоже есть такой риск. Игрокам нужно быть очень внимательными, прислушиваться к себе и смотреть в оба. Я помню, как на первой неделе сезона в Дохе ты обнаруживаешь, что у тебя то плечо воспалилось, то болит все тело, хотя ты отлично готовился в межсезонье. Организм работает иначе, когда ты играешь официальный матч. И здесь будет такая же история. Особенно, если первый турнир – это «Шлем», риски будут просто катастрофичные”.



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Источник:

novilist.hr

Фото: Getty Images.