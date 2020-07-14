Роджер Федерер об одиночестве на корте: “Иногда приходится разговаривать с самим собой”

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Об одиночестве на корте:

“Некоторые матчи идут по 3-5 часов и все это время ты остаешься один. Тебе нельзя ни с кем говорить, а если кто-то попробует поговорить с тобой, ты получишь предупреждение, мол, что это там такое происходит. В этом особенность тенниса. Из-за этого приходится самому с собой разговаривать (смеется). Некоторые зрители думают, что теннисисты сумасшедшие? Ведь иногда просто необходимо с собой говорить, чтобы отвлечься, чтобы заново собраться. Что я говорю себе? Это может быть как что-то очень позитивное, так и очень негативное. Порой нужно себя критиковать: “Что ты вообще тут творишь?”. Ты будто сам себе комментатор. В юности я комментировал каждый свой мяч.

О самом прекрасном моменте на корте:

“Больше всего удовольствия от игры я чувствую тогда, когда можно ударить по мячу, лишь касаясь его, когда нет огромной силы. Иногда ты сам себя удивляешь. Ты тренируешься для этого очень и очень упорно. Иногда во время матчей случаются просто потрясающие вещи. Я чувствую себя счастливым, когда задумываю какой-то удар и у меня получается его сделать. Но есть очень много ударов, когда люди думают, что это все невероятный талант, но на самом деле тебе просто очень везет. Когда все идет особенно хорошо, то я иногда думаю, мол, нечего себе, какой удар, еще никогда тебе не удавалось сделать ничего подобного”.

О документальном сериале «Последний танец» про Майкла Джордана и команду «Chicago Bulls»:

“Я еще не смотрел. Я оставил его на десерт, когда выйдут все эпизоды. Таким образом я смогу посмотреть одну серию за другой, потому что я не могу ждать, а что будет дальше, иначе с ума сойду. Но я слышал, что отзывы были хорошими. Конечно, я тоже думал, мол, нужно ли мне возить за собой съемочную группу, чтобы сделать документалку? Но учитывая семью, что-то такое будет сделать трудновато. И если откровенно, нужно ли мне еще больше людей в моей жизни, чем есть сейчас?”.

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Источник:

zeit.de

Фото: USTA.