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Теннис

Свитолина: На турнире в Берлине гарантируют безопасность

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В Германии все придерживаются правил и рекомендаций

#Свитолина, #bett1 ACES

Источник – Большой теннис Украины.

Теннисистам важно уважать требования организаторов турнира bett1 ACES в Берлине, потому что они приложили много усилий для проведения соревнований.

Такое заявление сделала первая ракетка Украины Элина Свитолина.

“Здесь на турнире в Берлине все условия, которые гарантируют безопасность. Все придерживаются правил и рекомендаций. Здесь и я, и моя команда чувствуем себя в безопасности”, – заявила спортсменка.

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“Мы не покидали отель, как того требуют организаторы. Игрокам важно уважать их требования, потому что организаторы приложили много усилий для проведения соревнований”, – сказала Свитолина

Напомним, Свитолина не планирует участвовать в US Open.

Источник: champion.com.ua
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