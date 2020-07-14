Свитолина сыграет с Квитовой в финале выставочного турнира в Берлине

Матч между Квитовой и Бертенс длился полтора часа
#Бертенс, #Квитова, #Свитолина
Источник – Чемпион.
Петра Квитова обыграла Кики Бертенс в рамках полуфинала на выставочном чемпионате в Германии bett1 ACES.
Матч между теннисистками продолжался полтора часа. Чешка одолела соперницу из Нидерландов со счетом 6:3, 6:2.
bett1 ACES
Берлин, Германия
Трава
1/2 финала, 14 июля
Петра Квитова (Чехия) – Кики Бертенс (Нидерланды, 2) 6:3, 6:2
Завтра в финале Квитова встретится с Элиной Свитолиной, которая победила Анастасию Севастову.
Напомним, Свитолина не планирует участвовать в US Open.
Источник: champion.com.ua