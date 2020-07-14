Свитолина сыграет с Квитовой в финале выставочного турнира в Берлине

Матч между Квитовой и Бертенс длился полтора часа

#Бертенс, #Квитова, #Свитолина

Источник – Чемпион.

Петра Квитова обыграла Кики Бертенс в рамках полуфинала на выставочном чемпионате в Германии bett1 ACES.

Матч между теннисистками продолжался полтора часа. Чешка одолела соперницу из Нидерландов со счетом 6:3, 6:2.

bett1 ACES

Берлин, Германия

Трава

1/2 финала, 14 июля

Петра Квитова (Чехия) – Кики Бертенс (Нидерланды, 2) 6:3, 6:2

Завтра в финале Квитова встретится с Элиной Свитолиной, которая победила Анастасию Севастову.

Напомним, Свитолина не планирует участвовать в US Open.