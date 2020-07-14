Зрители на командном турнире в США не соблюдают масочный режим, несмотря на изначальные правила (ФОТО)

Согласно правилам посещения матчей World Team Tennis, опубликованным до старта турнира, зрители на трибунах обязаны находиться в защитных масках. Снимать их можно только во время приёма пищи или жидкости

Но практически все зрители на трибунах в течение второго игрового дня были без масок. На официальном сайте турнира о смягчении мер информации нет, однако о возможности изменения правил, даже на ежедневной основе, частично указано в итоговой новости после первого игрового дня в воскресенье.

С результатами матчей понедельника можно ознакомиться здесь.

















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Фото: World Team Tennis.