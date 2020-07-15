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Теннис

bett1 ACES. Свитолина и Квитова сыграют в финале в среду

Евгений НикитюкНет комментариев
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bett1 ACES
Берлин, Германия • 13-19 июля • мужской и женский турниры

РАСПИСАНИЕ ДНЯ
1-й матч: начало в 12:00 по местному времени | 13:00 по Киеву – финал Доминик Тим – Маттео Берреттини
2-й матч: финал Элина Свитолина – Петра Квитова

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3-й матч: начало в 16.00 по местному времени | 17:00 по Киеву – поединок за 3 место Кики Бертенс – Анастасия Севастова
4-й матч: поединок за 3 место Янник Синнер – Роберто Баутиста-Агут

> Элина Свитолина: “Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США”

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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