bett1 ACES. Свитолина и Квитова сыграют в финале в среду

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Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"
Вчера, 17:02
Элина Свитолина может не сыграть на турнирах в США
Вчера, 16:07
bett1 ACES. Свитолина выиграла в матче с Севастовой и вышла в финал
15 июля на турнире в Берлине пройдут решающие поединки.
bett1 ACES
Берлин, Германия • 13-19 июля • мужской и женский турниры
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
1-й матч: начало в 12:00 по местному времени | 13:00 по Киеву – финал Доминик Тим – Маттео Берреттини
2-й матч: финал Элина Свитолина – Петра Квитова
3-й матч: начало в 16.00 по местному времени | 17:00 по Киеву – поединок за 3 место Кики Бертенс – Анастасия Севастова
4-й матч: поединок за 3 место Янник Синнер – Роберто Баутиста-Агут
> Элина Свитолина: “Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США”
Wednesday schedule – Berlin exho 1st leg pic.twitter.com/ys2oa5UD1h
— Michal Samulski (@MichalSamulski) July 14, 2020
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Фото: Getty Images.