bett1 ACES. Свитолина и Квитова сыграют в финале в среду

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Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо

Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"

Элина Свитолина может не сыграть на турнирах в США

bett1 ACES. Свитолина выиграла в матче с Севастовой и вышла в финал

15 июля на турнире в Берлине пройдут решающие поединки.



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Берлин, Германия • 13-19 июля • мужской и женский турниры

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

1-й матч: начало в 12:00 по местному времени | 13:00 по Киеву – финал Доминик Тим – Маттео Берреттини

2-й матч: финал Элина Свитолина – Петра Квитова

3-й матч: начало в 16.00 по местному времени | 17:00 по Киеву – поединок за 3 место Кики Бертенс – Анастасия Севастова

4-й матч: поединок за 3 место Янник Синнер – Роберто Баутиста-Агут

> Элина Свитолина: “Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США”

Wednesday schedule – Berlin exho 1st leg pic.twitter.com/ys2oa5UD1h — Michal Samulski (@MichalSamulski) July 14, 2020

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Фото: Getty Images.